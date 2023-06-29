ضخ 71 مليون سلعة تموينية لمشعر منى في أول أيام التشريق



قالت وزارة التجارة السعودية أنها أشرفت على توفير 71 مليون و 671 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى أول أيام التشريق.



وأول أيام التشريق هو ثاني أيام عيد الأضحى الحادي عشر من شهر ذي الحجة والتي تبدأ من ثاني أيام عيد الأضحى وحتى اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك.



وتضمنت السلع التموينية أكثر من 39 مليون عبوة ألبان وعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و319 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 667 ألف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.



وتراقب الوزارة تأمين سلاسل الإمداد التمويني للإسهام في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، فيما تواصل فرقها الرقابية الميدانية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج, بالإضافة إلى القيام بأدورها في الرقابة على جميع المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا