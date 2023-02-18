فيما أعلنت أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الخميس، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 39 ألفا و672 شخصا، ارتفع عدد الضحايا في سوريا إلى 3688 قتيلا و14749 مصابا بحسب وكالة الأناضول.

حصيلة غير نهائية في تركيا

وأشارت “آفاد” في بيان إلى إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.

ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري. وأضافت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 108 آلاف و68.

الضحايا في سوريا

بلغت حصيلة ضحايا الزلزال شمال غربي سوريا إلى 2274 وفاة، وأكثر من 12400 مصاب، فيما ذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان، الأحد، إن “عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1414 وفاة و2349 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية”.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.