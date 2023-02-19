رجل أعمال تركي يتبرع بالخطأ بـ 50 مليار ليرة لضحايا الزلزال

تعرض رجل أعمال تركي إلى موقف محرج عندما تبرع بالخطأ بمبلغ 50 مليار ليرة تركية (نحو 2.6 مليار دولار) لضحايا الزلزال المُدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، مؤخراً، ليتبين أن المبلغ الذي أراد التبرع به هو 50 ألف ليرة وهي الحادثة التي أثارت ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأت القصة عندما أراد حميد دوراس أن يشارك في حملة “تركيا قلب واحد“، التي نُظمت على مستوى الجمهورية التركية، يوم الأربعاء الماضي، للتبرع لضحايا الزلزال، وأبلغ المسؤولين عن الحملة بأنه يرغب بالتبرع بمبلغ 50 مليار ليرة، مثيراً بذلك دهشة المذيعين والمذيعات الذين كانوا يديرون الحملة.

وبعدما أصبح الإعلان عن تبرع حميد دوراس حديث شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، أوضح ابن الرجل الذي يملك معرضاً لبيع السيارات، في تغريدة على تويتر، أن والده أراد أن يتبرع بمبلغ 50 ألف ليرة فقط وليس 50 مليار ليرة.

أما بخصوص اللبس الذي أثاره مبلغ الـ 50 مليار، فيعود إلى أن حميد دوراس استخدم بالفعل رقم 50 ملياراً، لكنه كان يقصد هذا الرقم بالعملة التركية القديمة، فقبل العام 2005 كانت تركيا تعتمد عملة مؤلفة من الكثير من الأصفار.

وكان إذا أراد أحدهم، على سبيل المثال، أن يشتري شيئاً بقيمة ألف ليرة تركية (بالعملة الحالية)، كان يطلب البائع سعرها بالقول “مليار ليرة” (بحسب قيمة العملة التركية قبل عقود).

وكانت تركيا قد أصدرت قانون تنظيم العملة للجمهورية التركية، يوم 28 يناير/كانون الثاني 2004، ونص على حذف ستة أصفار من العملة، بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2005، ليبدأ بذلك الجيل الثامن من النقود، وأصبحت العملة تضم فئات 5 و10 و20 و50 و100، و200 ليرة بدل المليارات.

وبعد ردود الأفعال الواسعة، أضطر حميد دوراس إلى التوضيح لوسائل إعلام محلية لتوضيح موقفه، قائلاً “البارحة في التلفزيون كان هناك برنامج اسمه تركيا قلب واحد، للتبرع لضحايا الزلزال، تحمست للتبرع، وقلت 50 مليار ليرة بالعملة القديمة”.

وأضاف أنه بسبب حالة الحماس التي انتابته لم ينتبه لحقيقة الرقم الذي ذكره، لكي يتم تصحيحه، مؤكداً أنه في الحقيقة أراد أن يتبرع بمبلغ 50 ألف ليرة فقط.

وأكد أنه بسبب تصريحه تعرض للكثير من ردود الأفعال على شبكات التواصل، وأوضح أن بعض المعلقين هاجموه بالألفاظ، الأمر الذي أثار حزنه، موضحاً أنه “تبرع من أجل رضا الله”.

وذكرت صحيفة “خبر ترك” المحلية أن الشركة التي يملكها دوراس قررت بعد الخطأ، أن ترفع المبلغ من 50 إلى 100 ألف ليرة تركية.

وكانت 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا أطلقوا يوم الأربعاء الماضي حملة مشتركة تحت اسم “تركيا قلب واحد”، شارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة، لدعم المتضررين من الزلزال.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الحملة التي استمرت على مدار 7 ساعات من البث المباشر، تلقت تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 ملياراً و146 مليوناً و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليار دولار).

وجاءت هذه الحملة بعدما ضرب، يوم الإثنين 6 فبراير/شباط الماضي، زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر قدرت لحد يوم السبت، 18 فبراير/شباط 2023، بنحو 46 ألف قتيل وآلاف الجرحى ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ويفتش المنقذون عن أي علامات لوجود ناجين تحت الأنقاض بعد الكارثة الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث التي دمرت نحو 264 ألف شقة.