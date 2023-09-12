ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال لـ 10 آلاف والمفقودين إلى نحو 100 ألف

نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال إلى 10,000 والمفقودين إلى نحو 100,000، كما نقل الإعلام الليبي عن مسؤولين أن القتلى في مدينة درنة جراء الإعصار تجاوز الـ2000 قتيل.

وقال وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، في مقابلة مع قناة “المسار” الليبية إن “عدد المفقودين بالآلاف والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو 100 ألف شخص”، مؤكدا أن “الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا”.

وأشار إلى “تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء”، مطالبا “الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل”.

وأفاد الإعلام الليبي بعودة الكهرباء والإنترنت إلى مناطق في درنة بعد انقطاع جراء السيول.

وقال مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة رئاسته دعت أعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة يوم الخميس المقبل بشأن الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد. وذكر البرلمان الليبي في بيان أن الجلسة ستعقد في مدينة بنغازي من أجل “اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة آثار هذه الكارثة”.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي برقة منطقة منكوبة بسبب الفيضانات، وطلب المجلس من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة للمناطق المتضررة.

Количество жертв ливней и наводнений, обрушившихся на северо-восточные районы Ливии, достигло 3 тыс. Власти страны запросили международную помощь. Собрали основное, что известно о последствиях наводнений в Ливии:https://t.co/88dl5AqgHO pic.twitter.com/E3G13BahQO — ТАСС (@tass_agency) September 12, 2023