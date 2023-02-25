ضبط سعودي بحوزته ضبع مهدد بالانقراض وغرامة 30 مليون تنتظره

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي التابعة لوزارة الداخلية السعودية مخالفاً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها في منطقة الرياض بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (ضبع).

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان عبر تويتر أمس الجمعة، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائن الفطري بحكم الاختصاص.

محام #سعودي: تشديد العقوبات في المتاجرين بالكائنات الفطرية نتج عنه تكاثر حيوانات كانت شبه مهددة بالانقراض. pic.twitter.com/whF9Wx3PYe — أخبار القضاء (@judiciary_news) February 25, 2023

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال (حوالي 8 ملايين دولار) والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

وتمنع القوانين السعودية تربية الحيوانات المفترسة، إلا أنها هواية منتشرة خاصة لدى بعض الأثرياء.

ولا يسمح باستيراد الحيوانات المفترسة في المملكة إلا لثلاث جهات مرخصة، هي مراكز الأبحاث في الجامعات، وحدائق الحيوان، بالإضافة إلى العروض الترفيهية المرخص لها.