مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية: ضبط (3,426,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

مويضي المطيري by مويضي المطيري
ضبط 3426000 أمفيتامين المخدر

تمكنت السلطات السعودية ضمن الحملات الأمنية لحربها على المخدرات من ضبط كميات جديدة من المخدرات و مروجيها في منطقة الرياض.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (3,426,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض.

والقبض على مروجيها، وهم (3) مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأطلقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي وإحدى أكبر أسواق مخدر الكبتاغون في الشرق الأوسط، مؤخرا، أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

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