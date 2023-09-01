ضبط عصابة في الإمارات من 7 أشخاص

أعلنت شرطة رأس الخيمة، عن ضبط عصابة في الإمارات مكوّنة من (7) أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل وخارج الدولة، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال إذ يعمدون إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين عن طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل الواتس آب، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك وبذلك يتمكنون من خداع الضحية وإيقاعها في شباكهم، ليتم فيما بعد تحويل المبالغ والأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى داخل أو خارج الدولة.

كيف تم ضبط عصابة في الإمارات

وقال العميد طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، في تصريح له إنه ورد بلاغ هاتفي، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، تمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، حيث كانت الضحية ضمن منطقة اختصاصه حين حدوث الواقعة، يفيد البلاغ بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ مالي كبير، عن طريق أحد المتصلين، يدعي أنه مندوب بنكي، وعلى الفور تم إحالة البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية- فرع الجرائم التقنية، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة.

وتابع: “خلال ساعات قليلة تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة وتبيّن تواجدهم بإمارة الشارقة، وتجميد أرصدتهم وإغلاق حساباتهم البنكية، ومصادرة ما لديهم من أموال.. وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إليهم وضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم من خارج الدولة، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، واستكمال إجراءات استرداد الحقوق لأصحابها”.