الكويت تضبط أول فرعية قبيل انتخابات مجلس الأمة 2023

أكدت صحيفة كويتية مساء أمس الخميس أن وزارة الداخلية في الكويت ضبطت أول انتخابات فرعية في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) 2023 في الدائرة الرابعة وأحالتها إلى النيابة العامة.

وأوضحت صحيفة “القبس” اليومية، نقلاً عن مصدر مطلع، إن النيابة العامة قررت حجز تسعة مواطنين على ذمة القضية بينهم نائب سابق في مجلس 2022 المبطل.

وأضاف المصدر أن صدور تعليمات عليا بتطبيق القانون على الجميع بكل بحزم ولن يتم التهاون في ضبط مثل هذه الجرائم.

تجريم الانتخابات الفرعية

يُجرّم القانون الكويتي تنظيم الانتخابات الفرعية على أساس قبلي أو عائلي أو طائفي، خلال الفترة ما بين صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات وموعد الاقتراع، ولكن معظم القبائل تتحايل على القانون في كل مرة، فأحياناً تجري انتخابات فرعية في غير مواسم الانتخابات، أو بالتكتم الإعلامي الشديد والحفاظ على السرية التامة باقتصار معلومتها على أبناء القبيلة فقط، أو إجرائها تحت مسميات أخرى تُبعد شبهات سلطات الأمن مثل المبادرات الخيرية أو سباقات الإبل والخيول.

وفي أغلب الأحيان، عندما ترصد وزارة الداخلية عدداً من الانتخابات الفرعية، وتُحيل أفرادها المُنظمين أو المشاركين بها إلى النيابة العامة، تصدر بحقهم أحكام بالبراءة، لعدم كفاية الأدلة لإثبات التهم.

إغلاق باب الترشح

بعد مرور أسبوع على غلق باب الترشح في انتخابات مجلس الأمة 2023، ومع بدء العد التنازلي لفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين في 6 يونيو/حزيران المقبل، للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم تحت قبة البرلمان وفق الأدوات الديموقراطية والاستحقاقات الدستورية، ضبطت وزارة الداخلية أول انتخابات فرعية في الدائرة الرابعة وأحالتها إلى النيابة العامة.

وجاء ذلك رغم التحذيرات المتواصلة من الجهات المعنية من الانتخابات الفرعية التي تتنافى مع دولة القانون، وتخل بتكافؤ الفرص في العملية الانتخابية.

وأكد مصدر الصحيفة على صدور تعليمات عليا بتطبيق القانون على الجميع بكل بحزم وبلا تهاون، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل وفق آلية متطورة وبإجراءات مشددة لرصد أي دعوات للفرعيات عبر وسائل التواصل وغيرها، مشيراً إلى تشكيل فرق أمنية متخصصة للرصد والمتابعة والضبط وإحالة أي قضية فرعيات إلى النيابة موثقة بأدلة الثبوت وبالصوت والصورة.

وأضاف أن “اختيار مرشح لفئة أو طائفة بعيداً عن الانتخابات الرسمية يتنافى مع دولة القانون، ويخل بمبادئ تكافؤ الفرص المكفولة دستورياً وقانونياً”.

كيف تم الضبط؟

كشف المصدر أن معلومات وردت إلى وزارة الداخلية بالدعوة إلى تنظيم انتخابات فرعية في أحد المنازل بالدائرة الرابعة، كما تلقت بلاغاً بالواقعة من مواطنة، وفور جمع المعلومات والتحقق منها وإجراء التحريات، قامت الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ إذن النيابة العامة، وتمت مداهمة الموقع الذي تجمع فيه عدد من المواطنين لإجراء الانتخابات الفرعية.

وأضاف أنه أثناء مداهمة رجال الأمن للمنزل تمكن متهمان من الهروب من الباب الخلفي، وجار العمل على ضبطهما، فيما أحيل عدد من المتهمين الآخرين إلى النيابة العامة والتي أمرت بحجز تسعة مواطنين منهم، على ذمة التحقيقات في القضية.

وشدد على أن وزارة الداخلية وبتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أعطى تعليمات مشددة لرجال الأمن بضرورة التأهب ورصد أي دعوات للفرعيات وفق القانون وإحالة الداعين إليها والمشاركين فيها إلى النيابة العامة بجميع أدلة الثبوت الموثقة، حتى لا يفلت أي من المتورطين فيها من العقاب.

النيابة تحذر

حذرت النيابة العامة من إجراء الانتخابات الفرعية المجرمة بنص القانون. وقالت إنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار (6508 و16270 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة، وذلك وفقاً لنص المادة 55 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.