فيديو.. ضبط أكثر من 55 طناً من المخدرات بقيمة 750 مليون دولار في عملية دولية

وجهت عملية دولية واسعة النطاق للتحالف الأمني الدولي، وهي مجموعة عمل مكونة من (11) وزارةً للداخلية، والعدل، والشؤون الداخلية -وبالتعاون مع منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) ضربة قوية للجماعات الإجرامية المنظمة من خلال ضبط أكثر من (55) طناً من مختلف المخدرات العابرة للحدود تُقدر قيمتها بأكثر من (750) مليون دولار أمريكي، كما جرى خلال العملية اعتقال (597) مشتبهاً بهم في أماكن متفرقة من العالم، وقام بتنسيق العملية الأمانة العامة للتحالف الأمني والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقد شهدت العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي ودول الأعضاء في منظمة الشرطة في الأمريكيتين (أميربول)، والتي اختتمت في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، مشاركة (22) دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بهدف مشترك لعرقلة شبكات تجارة المخدرات غير المشروعة عبر الحدود، وتطوير طرق جديدة لمراقبة تدفقات المخدرات غير المشروعة المتداولة عبر طرق الجو والبر والبحر والسيطرة عليها.

كمية هائلة من المخدرات

ونتج عن التعاون المكثف الممتد على مدى شهرين عن مجموعة جديدة من المعلومات الاستخبارية، مما سمح للدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وشركائها لدى منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) بإجراء تحقيقات شاملة في التدفقات وشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات العابرة للحدود.

وأسفرت العملية الدولية عن ضبط أكثر من (55) طناً من مختلف المخدرات غير المشروعة، والتي تقدر قيمتها بأكثر من (750) مليون دولار، واعتقال (597) مشتبهًا به حول العالم.

وشهدت العملية مشاركة الدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي وهي البحرين وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا والسنغال وسلوفاكيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) وتمثلها الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو، ويُتوقع ضبط المزيد من المخدرات غير المشروعة واعتقال المزيد من المشتبه بهم كجزء من التحقيقات المستمرة والتنسيق بين المشاركين المختلفين في العملية.

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، أن جهود التصدي لآفة المخدرات متواصلة وفق استراتيجيات وخطط حماية المجتمع وتعزيز أمنه واستقراره، مشيراً سموه إلى أن أهمية التعاون الدولي العابر للحدود يعد أمراً حاسماً وحيوياً لتعزيز وسائل الحماية ومكافحة المخدرات ومروجيها، موضحاً سموه أن الطبيعة المتغيرة للمنظمات الإجرامية تتطلب اليوم استجابة متطورة ومنسقة بين سلطات إنفاذ القانون، وهذا ما كشفت عنه العملية التي يقودها التحالف الأمني الدولي.

ضبط أكثر من 55 طناً من المواد المخدرة بقيمة 750 مليون دولار ،بعملية عالمية بقيادة التحالف الأمني الدولي.



أشكر الدول الأعضاء في التحالف، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسنغال والمغرب وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وسلوفاكيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا، ومنظمة الشرطة الجنائية… pic.twitter.com/6CfrdR46BZ — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) June 26, 2023

وأشار إلى أن مكافحة الجرائم العابرة للحدود تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً وعملاً متناغماً وتنسيقاً مشتركاً وصولاً لتعزيز أمن المجتمعات نحو عالم أكثر أمناً، ونحن اليوم نوجه رسالة واضحة ومباشرة إلى المنظمات الإجرامية الدولية بأننا لن نتهاون في تعقبكم ومكافحة أنشطتكم الإجرامية، واتخاذ أشد الإجراءات صرامةً للحفاظ على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، وأن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية يزداد قوةً ومتانة لتحقيق ذلك، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بدعم شركائها في كافة دول العالم بالتعاون المشترك والتنسيق بين خبراء إنفاذ القانون الدوليين لمكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة.

وأشاد الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، بالعملية الأمنية البارزة التي شملت تبادل المعلومات بطريقة احترافية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس إمكانيات التحالف الأمني الدولي وأهمية التعاون والتنسيق الأمني.

وقال إن العملية المشتركة التي قام بها التحالف الأمني الدولي ومنظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) تؤكد أهمية التحالف وتبادل المعلومات والخبرات المتقدمة بين الدول الأعضاء كوسيلة نهائية لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية وتعزيز الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلام الدوليين.

وأعرب آل خليفة عن شكره للفريق آل نهيان على مبادرته الأمنية الرائعة والشاملة والدعم المقدم للأمانة العامة للتحالف الأمني الدولي في أبوظبي، وقال: “إن دعم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يمثل رؤية أمنية وفهماً كاملاً للحوادث والتطورات الأمنية وتداعياتها الإقليمية والدولية”.

التعاون الدولي اسس لزيادة القدرة التقنية والتشغيلية

وقال ماتيو بيانتيدوزي، وزير داخلية إيطاليا، إن العملية المشتركة فرصةٌ للتحقيق في ظاهرة الأنشطة الإجرامية المعنية من وجهة نظر أوسع، وقال: “لقد سُجلت زيادةٌ ملحوظةٌ في عدد هذا النوع من الجرائم، مع ارتفاع نسبي في الأنشطة التشغيلية في جميع أنحاء الإقليم الإيطالي ..إن إمكانية تبادل وجهات النظر لنظامنا الوطني للأمن، في هذه اللحظة الحساسة مع البلدان التي لم يصل التعاون معها في مجال مكافحة تجارة المخدرات إلى المستويات المطلوبة من التعاون والنمو المتبادل، قد مكَّنتنا من رسم أسس التعاون الدولي المتجدد، وزيادة القدرة التقنية والتشغيلية على الوصول إلى بيئات لم تستكشف بشكل كامل”.

وأشاد الدكتور أندري أوغستوس باسوس رودريغيز، السكرتير التنفيذي لدى منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) والمدير العام للشرطة الفيدرالية البرازيلية، بفعالية التعاون بين منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) والتحالف الأمني الدولي، قائلاً: “اليوم وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة تجارة المخدرات، قامت منظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) والتحالف الأمني الدولي بخطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، حيث قمنا من خلال تحالف غير مسبوق بين قوات الشرطة في (22) دولة في أمريكا اللاتينية ودول التحالف الأمني الدولي، بتنفيذ عمليات متزامنة أسفرت عن ضبط أكثر من (750) مليون دولار من المخدرات، واعتقال (597) مشتبهاً حول العالم، المتعلقين بمصدر المخدرات في أمريكا اللاتينية ودول العبور والوجهة للمخدرات في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”.

ويُظهر نجاح هذه العملية الدولية أن التعاون الدولي هو أفضل سلاح بيد الدول وقوات الشرطة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وفقاً لما صرح به السكرتير التنفيذي لـمنظمة الشرطة في الأمريكيتين (الأميريبول) ومدير الشرطة الفيدرالية البرازيلية.

مكافحة هذه الأنواع من الجرائم تتطلب تعاوناً دولياً

كما وتقدر وزارة الداخلية في جمهورية سلوفاكيا أيضاً أنشطة التحالف الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الدولية وتهريب المخدرات ..ووفقاً للسلطات السلوفاكية، تظهر العملية بوضوح أن مكافحة هذه الأنواع من الجرائم تتطلب التعاون الدولي.

وقد تأسس التحالف الأمني الدولي في فبراير (2017) من قبل فرنسا والإمارات العربية المتحدة، سعياً لتحقيق الهدف الأسمى لحماية أمن المجتمعات العالمية وازدهار الدول الشريكة من خلال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.

ولغاية تاريخه، يجمع هذا التحالف ممثلين من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الداخلية في البحرين وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا والمغرب وهولندا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل المهمة الرئيسة للتحالف في تعزيز التعاون في مجال الأمن الداخلي بين وزراء الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بأولويات استراتيجية تتمثل في منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومنع ومكافحة أشكال التطرف، وأية جرائم تمس أمن المجتمعات الدولية.