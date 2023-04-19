ضبط آلاف إطارات سيارات في السعودية بتواريخ تصنيع مستقبلية

ضبطت السلطات السعودية نحو 127 ألف إطار (عجلة) سيارات مخالفة مخزنة في مستودعات وتحمل تواريخ تصنيع مستقبلية وهو دليل دامغ على الغش التجاري.

وذكرت وزارة التجارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء خلال تنفيذ وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة)، 452 جولة تفتيشية على منافذ بيع إطارات السيارات في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزام المنشآت بالمواصفات القياسية المعتمدة والتأكد من بياناتها التجارية ومنها تاريخ التصنيع والصلاحية وبطاقة كفاءة الطاقة.

?| نفّذنا أكثر من 450 جولة رقابية على منافذ بيع إطارات السيارات



وضبطنا 127 ألف إطار مخالف تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية.



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وأضافت الوزارة أن نتائج الجولات الميدانية أسفرت عن ضبط 127 ألف قطعة إطارات سيارات مخالفة تحمل تواريخ تصنيع مستقبلية خزنت بمستودعات في العاصمة الرياض ومحافظة جدة ومدينة الدمام، حيث تمت عملية حجز ومصادرة جميع الكميات لإتلافها نظراً لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

واستدعت الوزارة الموردين وأصحاب المنشآت ومنافذ البيع المخالفة للمساءلة والإحالة إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.

وأكدت الوزارة على مواصلتها التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة، حيث تتلقى الوزارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت والمواقع المخالفة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

وينصح خبراء السيارات بشراء إطارات لم يمض على صنعها أكثر من سنتين، لذلك على السائق أن يقرأ تاريخ تصنيع الإطارات عند شرائها حتى يتأكد أنها لم تُخزن لفترة طويلة أو تخضع لعملية تجديد، وكلما كان تاريخ صنع الإطارات أحدث كلما كانت أفضل.