أكدت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع ضاحية الفرسان والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة الحكومية، عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الحجز بمشاريع الضاحية؛ وذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى.

شكراً لثقتكم..



تم اكتمال حجز المرحلة الأولى من مشاريع #ضاحية_الفرسان، وترقبوا المرحلة الثانية قريباً. — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) February 21, 2023

وتعد ضاحية فرسان أكبر الضواحي السكنية في الرياض وعموم المملكة التي تعاني من أزمة إسكان؛ إذ تأتي على مساحة تتجاوز أكثر من 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وكانت الشركة الوطنية للإسكان أعلنت، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، عن إطلاق أكبر مشروع سكني في المملكة يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية في مشروع #ضاحية_الفرسان والمرحلة الثانية من مشروع #ضاحية_خزام في #الرياض لتوفير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية.

ويأتي المشروع امتداداً لدعم وجهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمنظومة الإسكان لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60 بالمئة عام 2020 لتصل إلى 70 بالمئة في 2030، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.