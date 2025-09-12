ضابط شرطة أمريكي يسلم إبنه للسلطات بقضية قتل حليف ترامب السابق تشارلي كيرك

أعلن ترامب عن الاعتقال في ظهور له على قناة فوكس نيوز، حيث قال إن “شخصًا مقرّبًا جدًا” من المشتبه به أبلغ عنه. وقام ضابط شرطة بالإبلاغ عن ابنه للسلطات بعد مطاردة استمرت أكثر من يوم ونصف وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. عقب حادث إطلاق النار في جامعة وادي يوتا يوم الأربعاء وذلك بعد أن اعترف المشتبه به لوالده الضابط المخضرم في شرطة مقاطعة واشنطن منذ 27 عامًا، بتنفيذه الجريمة، مما دفع والده لاتصال بالسلطات وتقييد ابنه قبل أن يتم القبض عليه. وتم الكشف عن هوية المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك على أنه ابن شرطي واسمه تايلر روبنسون، 22 عامًا وهو من سكان ولاية يوتا. نقلت تقارير صحفية عن مصادر أمنية أن روبنسون اعتُقل بتهمة قتل كيرك في تجمع جماهيري بجامعة يوتا فالي في ولاية يوتا يوم الأربعاء. ومن أبرز المعلومات عن روبنسون أنه ابن شرطي وهو طالب بمنحة دراسية في جامعة ولاية يوتا، يعيش مع عائلته في منزل بقيمة 600 ألف دولار في واشنطن، يوتا، على بُعد 260 ميلًا من موقع الاغتيال. وصرحت السلطات في مؤتمر صحفي عُقد مساء الخميس أن روبنسون سيواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته. عرض المسؤولون سابقًا مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. نُشرت لقطات من كاميرات المراقبة تُظهر شخصًا يقفز من سطح مبنى ويركض إلى حي قريب بعد إطلاق النار على كيرك من مسافة حوالي 200 ياردة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا