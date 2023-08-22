صوفيا فيرغارا تحتفل بطلاقها

أعلنت النجمة الأميركية – الكولومبية صوفيا فيرغارا خبر طلاقها هي والممثل الأميركي جو مانغانيلو وذلك بعد 7 سنوات من زواجهما دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لاتخاذ هذا القرار.

ونشرت صوفيا خبر طلاقها من خلال بيان مشترك مع زوجها، حيث قالت فيه: “لقد اتخذنا القرار الصعب بالطلاق ونحن نطلب من الجميع احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت والانتقال الى مرحلة جديدة من حياتنا”، فيما أكدت تقارير صحافية أن الانفصال تم في تموز/يوليو الماضي.

واحتفلت صوفيا فيرغارا بطلاقها في ناد ليلي في لوس أنجليس، حيث شوهدت رفقة صديقتيها المقرّبات ماريا وبولينا دافيلا التي انتخبت ملكة لجمال كولومبيا عام 2013، كما تواجد في الملهى الليلي العديد من المشاهير منهم سيلينا غوميز وأليسيا كيز، اللتين حرصتا على دعم صوفيا.

وظهرت النجمة العالمية وهي ترقص بشكل جنوني ومثير وكأنها سعيدة بانفصالها عن زوجها السابق.

وتفاعل الجمهور مع إطلالة النجمة الجميلة التي وصفوها بالمثيرة ورقصها بكل حيوية غير مبالية بانفصالهما، مشيدين بتصرفها، فيما راح البعض للحديث انها تعبر عن غضبها وحزنها بهذه الطريقة.