لماذا تنتشر صور كبار رجال الأعمال السعوديين في شوارع الرياض؟

أظهرت صور من المملكة العربية السعودية وجود لوحات إعلانية طرقية كبيرة تحمل صور بعض رجال أعمال سعوديين كبادرة شكر للذين تبرعوا بمبالغ كبيرة لصالح حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري في المملكة والتي اقتربت من نهايتها.

وكتب عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية الشهيرة في تغريدة عبر تويتر “شكر باحترافية وطريقة إبداعية تنتهجها منصة جود الإسكان تجاه من كانوا سببًا في توفير عشرات ومئات المساكن للأسر شديدة الحاجة ضمن حملة #اكتتاب_جود”.

? شكر باحترافية وطريقة إبداعية تنتهجها منصة جود الإسكان تجاه من كانوا سببًا في توفير عشرات ومئات المساكن للأسر شديدة الحاجة ضمن حملة #اكتتاب_جود pic.twitter.com/Z7K3h3u3uN — عبدالله البرقاوي (@albargawy) March 31, 2023

وأرفق “البرقاوي” تغرديته بثلاث صور؛ الأولى هي لرجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم مالك ورئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة الذي تبرع قبل أيام بمبلغ 100 مليون ريال لصالح الحملة الخيرية، والثانية هي لرجل أعمال لم يتمكن أريبيان بزنس من معرفة هويته نظراً لبعدها ولكن يظهر أنه تبرع بمبلغ 30 مليون ريال، أما الصورة الثالثة فتبدو شكر لشركة ما تبرعت بمبلغ 100 مليون ريال.

وأطلقت حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” يوم الخميس قبل الماضي (23 مارس/آذار 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك) وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحضور عدد من الأمراء السعوديين والوزراء وقيادات الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن في المملكة.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ مليار ريال مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

وأطلقت حملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” يوم الخميس الماضي (23 مارس/آذار 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك) وذلك في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحضور عدد من الأمراء السعوديين والوزراء وقيادات الجهات الشريكة لأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم، والذي يهدف إلى حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن في المملكة.

وانطلقت حملة هذا العام بشعار “سهمك أخضر مدى الحياة” لتُحاكي في أسلوبها طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم، وتقدم مفهوم “السهم الرابح” بأرباح خيرية واجتماعية للإسهام في إسكان 3,500 أسرة شديدة الحاجة، وذلك من خلال إتاحة المشاركة المجتمعية في توفير مبلغ مليار ريال مقسَّم على 100 مليون سهم طيلة أيام الشهر الفضيل، يتمكن خلالها المساهم من التبرع بقيمة تبدأ من 10 ريالات فقط.

منصة جود

تعتبر منصة جود الإسكان إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وفق آلية مُحَوْكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم الأربعاء الماضي، أن حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري التابعة لمنصة جود الإسكان، تخطت مساء أمس الأربعاء حاجز 500 مليون ريال، متجاوزةً بذلك نصف القيمة المستهدفة للحملة، والبالغة مليار ريال في سابع ليالي الشهر الفضيل.

وجاءت هذه العطاءات منذ لحظة قرع الجرس في أول أيام الشهر الكريم، امتداداً لتدشين الحملة بدعم سخيّ من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقيمة 150 مليون ريال، لتتوالى بعدها أشكال الدعم والعطاء من شركاء الحملة في القطاعين العام والخاص، وكبار المانحين، وأهالي الجود من عموم أفراد المجتمع.

ودشنت الحملة أعمالها برعاياتٍ نوعية وشراكاتٍ فاعلة من القطاعين العام والخاص، تمثلت في الهيئة العامة للأوقاف، ومصرف الراجحي، ومجموعة إس تي سي (stc)، والشركة الوطنية للإسكان، ومجموعة عجلان وإخوانه، وشركة خزام العقارية، وسمو القابضة، وقناة العربية، وقناة الإخبارية، وقناة إم بي سي (mbc) وقناة العربية للإعلانات.

عبد الله صالح العثيم

تضاعفت العطاءات من شركاء المبادرة وكبار المانحين، حيث ساهمت الهيئة العامة للأوقاف بـ 10 بالمئة من قيمة كل مساهمة، بقيمة تبلغ 100 مليون ريال، فيما أعلن رجل الأعمال عبدالله العثيم، قبل نحو أسبوع، عن اكتتابه في الحملة بقيمة 100 مليون ريال في سبيل تمكين الأسر الأشد حاجة من تحقيق الأمان السكني.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه وخزام للتطوير العقاري عن الاكتتاب في المنصة بقيمة 50 مليون ريال لكل منهما، وأعلن رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف عن مساهمته وإخوانه بمبلغ 30 مليون ريال، كما هلّت مساهمات كريمة بقيمة 10 مليون ريال عن كل مساهمة، من كل من سمو القابضة، ومجموعة سليمان الحبيب الطبية، وشركة بن جار الله، في إطار مساعي الحملة لتغطية الاحتياج السكني للأسر شديدة الحاجة حول المملكة.

وتبرعت الشركة الوطنية للإسكان وشركاؤها، أيضاً، بمبلغ 16 مليون سهم بقيمة (160 مليون ريال)، واكتتبت شركة عبدالرحمن سعد الراشد و أولاده بـ 600 ألف سهم بقيمة (6 مليون ريال) في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري ليكونوا سبباً في منح الأسر الأشد حاجة، أماناً واستقراراً تطيب به حياتهم. واكتتبت شركة الديار العربية بـ100 ألف سهم بقيمة (1 مليون ريال) في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري، و مؤسسة المهيدب اكتتبت بـ 3 مليون سهم بقيمة (30 مليون ريال) في #اكتتاب_جود الإسكان الخيري ليكونوا سبباً في توفير المسكن لأشد الأسر حاجة.

ومن المتوقع أن تنتهي الحملة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ نظراً لتجاوز قيمة الاكتتاب مبلغ الـ 930 ريال وباقي نحو 70 مليون ريال حتى تصل إلى المبلغ المنشود وهو مليار ريال.

وجاءت حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري امتدادًا للنموذج المبتكر الذي تنتهجه منصة جود الإسكان لتوفير المساكن للأسر شديدة الحاجة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق المستهدفات الوطنية، عبر ابتكار الحلول والمبادرات النوعية لحث المجتمع على العطاء وتقديم يد العون للأسر الأشد حاجة للدعم السكني، في مبادرةٍ طموحة جاءت هي الأضخم في تاريخ قطاع الإسكان الخيري.

وصممت حملة اكتتاب جود لتحاكي في أسلوبها الاكتتاب في الأسهم الاستثمارية، حيث طرحت في إطار الحملة 100 مليون سهم، بقيمة مالية تبلغ مليار ريال، تحت شعار سهمك أخضر مدى الحياة، بعوائد خيرية واجتماعية تضمن تحقيق قيم التكافل والتراحم، وتدعم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع.