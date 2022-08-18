صور توثق التقدم الكبير في محمية “الريتز كارلتون” في مشروع البحر الأحمر

أعلن جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير في تغريدة على حسابه على “تويتر” عن إحراز تقدم كبير في موقع محمية جزر أمهات الشيخ في مشروع البحر الأحمر في السعودية، حيث بدأت تتشكل معالم منتجع “نوجوما” ضمن محمية “الريتز كارلتون” التي تضم 82 فيلا شاطئية وفوق المياه والشاطئ. وتوقع باجانو استقبال أول الضيوف العام المقبل.

وتنضم محمية “الريتز كارلتون” في مشروع البحر الأحمر إلى خمس محميات فقط من محميات “الريتز كارلتون” في جميع أنحاء العالم، وتتوزع بين تايلاند واليابان وإندونيسيا وبورتوريكو والمكسيك.

وتقع أماكن الإقامة المحجوزة بعيداً في زوايا منتقاة بعناية من العالم، وتتميز بأجواء أنيقة ومريحة وحميمة تنسج النكهات الأصلية مع خدمة عالية الاستجابة وشخصية.