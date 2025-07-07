فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنسإلكترونياتتكنولوجيا

صور تكشف تصميم جديد كلياً لهاتف أيفون 17 برو

تغييرات كبيرة في تصميم هاتف أيفون 17 برو بحسب تسريبات عن التصميم المزعوم

فريق التحرير by فريق التحرير

نشرت تقارير صحفية صوراً لتصميم أيفون 17 برو من شركة أبل تحمل تغييراً كبيرا في هيئة الهاتف الذكي الجديد الذي من المقرر أن يطرح في شهر سبتمبر القادم. تُبرز صوراً مزعومة لهاتف iPhone 17 Pro الجديد أن مكان شعار أبل وتصميم الكاميرا قد تبدلا،  ولتمكين الشحن اللاسلكي، سيكون هناك فتحة في إطار الألومنيوم أسفل نتوء الكاميرا لجزء زجاجي ضمن تصميم ثنائي اللون، بإطار من الألومنيوم بالكامل ونتوء للكاميرا.

يُظهر أحدث تصميم من المُسرب المعروف باسم ماجين بو  “Majin Bu”   كلاً من هاتفي ‌iPhone 17 Pro‌  و‌iPhone 17 Pro‌ Max  في أغطية شفافة، مما يُظهر كيف تُخطط أبل على ما يبدو لتغيير مصفوفة مغناطيس ‌للسماح بظهور شعار أبل بوضوح في موضعه الجديد السفلي، في الوسط.

تُبرز تصميمات  أيفون الجديدة  المزعومة تصميمًا من الألومنيوم، وشعار أبل في وضع جديد.

لا يزال هذا التصميم غريبًا بعض الشيء، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم معه. مع ذلك، أيّد المُسرّب الشهير سوني ديكسون هذا الادعاء بعد وقت قصير من نشر ماجين بو له في البداية، لذا يبدو من المرجح أن ينجح.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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