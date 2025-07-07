صور تكشف تصميم جديد كلياً لهاتف أيفون 17 برو

نشرت تقارير صحفية صوراً لتصميم أيفون 17 برو من شركة أبل تحمل تغييراً كبيرا في هيئة الهاتف الذكي الجديد الذي من المقرر أن يطرح في شهر سبتمبر القادم. تُبرز صوراً مزعومة لهاتف iPhone 17 Pro الجديد أن مكان شعار أبل وتصميم الكاميرا قد تبدلا، ولتمكين الشحن اللاسلكي، سيكون هناك فتحة في إطار الألومنيوم أسفل نتوء الكاميرا لجزء زجاجي ضمن تصميم ثنائي اللون، بإطار من الألومنيوم بالكامل ونتوء للكاميرا.

يُظهر أحدث تصميم من المُسرب المعروف باسم ماجين بو “Majin Bu” كلاً من هاتفي ‌iPhone 17 Pro‌ و‌iPhone 17 Pro‌ Max في أغطية شفافة، مما يُظهر كيف تُخطط أبل على ما يبدو لتغيير مصفوفة مغناطيس ‌للسماح بظهور شعار أبل بوضوح في موضعه الجديد السفلي، في الوسط.

تُبرز تصميمات أيفون الجديدة المزعومة تصميمًا من الألومنيوم، وشعار أبل في وضع جديد.

Do you like the new Apple logo position on iPhone 17 Pro? pic.twitter.com/9ucRrNcjWO — Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 6, 2025

لا يزال هذا التصميم غريبًا بعض الشيء، وسيستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم معه. مع ذلك، أيّد المُسرّب الشهير سوني ديكسون هذا الادعاء بعد وقت قصير من نشر ماجين بو له في البداية، لذا يبدو من المرجح أن ينجح.