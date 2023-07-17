صورة سيلفي تطيح بمتسابق بحادث في تور دي فرانس أشهر سباق دراجات في العالم

تسبب متفرج يلتقط صورة سيلفي في حادث تحطم في المرحلة 15 من سباق طواف فرنسا للدراجات يوم الأحد. وقع الحادث على بعد 80 ميلا من خط النهاية. شبكة سي إن إن نقلت عن دان لويد قوله “كان هناك شخص يلتقط صورة سيلفي على جانب الطريق”. “وتسبب بصدم أحد متسابقي فريق جمبو الذي فقد السيطرة .

Maxi crash at the Tour de France caused by a roadside person who was filming with his phone.



Crash seen in slow motion. #TDF2023 pic.twitter.com/qAbxycQSBf — Procyclinglover (@procyclinglover) July 16, 2023

وأشار متسابق لبي بي سي “كان هناك مضايقات كثيرة في المدينة وكان هناك متفرج على الطريق ، وأعتقد أنه ضرب مقودي ، لحسن الحظ أنا بخير وآمل أن يكون اللاعبين الآخرين في الحادث بخير. “أعتقد أنه أمرا مرهقا، لقد كان سباقًا صعبًا والجميع متعبون بعض الشيء. تمكن جميع الدراجين الذين سقطوا من العودة على دراجاتهم ومعاودة مرحلة 111 ميلاً منذ أيام ، قام الحساب الرسمي للجولة على تويتر بتغريد مقطع فيديو لما يبدو أنه متفرج آخر يلتقط صورة سيلفي ويطيح بمتسابق.

? Please pay attention to the riders.



? S'il vous plait, faites attention aux coureurs.#TDF2023 pic.twitter.com/KfeEcUay69 — Tour de France™ (@LeTour) July 13, 2023

الحادث لم يكن الأول من فقد اعتذر مصور على دراجة نارية، للدراج السلوفيني تادي بوجاكار، وذلك بعدما اعترض طريق الأخير في طواف فرنسا الدولي (تور دي فرانس).

وكان بوجاكار يطارد صاحب القميص الأصفر وحامل اللقب الدنماركي يوناس فينجيجارد على بعد 500 متر، أمس السبت، لكن تلك الخطوة اعترضتها دراجتان ناريتان وسط آلاف من الجماهير.

ومنع منظمو السباق كلتا الدراجتين من دخول المرحلة 15 من السباق اليوم الأحد وتم تغريمهما بمبلغ 500 فرانك سويسري (580 دولارا).

من جانبه، قال المصور بيرنارد بابون، والذي يعمل في صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لن أدافع عن شيء لا يمكن الدفاع عنه، لم يكن علينا التواجد في ذلك الموقف، كان يجب علي أن أطلب من السائق أن يبتعد لمسافة بشكل أسرع ومبكر”.

وأضاف: “عندما رأيت تاديج بوجاكار يسرع في قيادته طلبت من سائقي ذلك، ورد علي بأنه لا يمكنه القيادة للابتعاد”.

وقلل بوجاكار من الواقعة بعد السباق، لكنه اعترف بأن ذلك الموقف أهدر طاقته.

فيما كان جوكسان ماتكسين، مدير أعماله، أقل تسامحا حيث قال: “بالطبع يمكن أن يحدث ذلك لكن قواعد الاتحاد الدولي للدراجات واضحة، القيادة على بعد مترين من المتسابق غير مقبولة”.