صورة سيلفي تتسبب بمقتل أحد أشهر متسلقي المباني

سقط الأحد الفرنسي ريمي لوسيدي إلى حتفه من ناطحة سحاب في هونج كونج وهو يحاول التقاط صورة سيلفي من مبنى سكني شاهق، بعد سلسلة محاولات خطرة في مبان في عدة مدن منها قمة مبان في فرنسا ودبي وبلغاريا.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، أن “ريمي لوسيدي” سقط من أحد المباني في مجمع برج تريجونتر، وتم الإعلان عن خبر وفاته في موقع الحادث. الرجل الأكثر شهرة في تاريخ تسلق المباني الشاهقة في جميع أنحاء العالم بعد سقوطه كان يبلغ من العمر 30 عاما،

وأوضحت الصحيفة إن الشرطة تحقق في ما إذا كان السيد لوسيدي قد توفي أثناء ممارسة الرياضات الخطرة أم لا خاصة وأنه معروف بممارسته لأنواع الرياضة الخطرة. ووفقا للصحيفة، قال مصدر، إن السيد لوسيدي شوهد آخر مرة حيا في الساعة 7.30 مساء يوم الخميس، عندما كان يطرق نافذة بنتهاوس تقع في الطابق 68 من مبنى برج تريجونتر.

ومن المحتمل أن يكون المتوفى قد طرق النافذة لطلب المساعدة، بعد أن حوصر خارج السقيفة. وعثرت شرطة هونج كونج على الكاميرا الرياضية الخاصة بالسيد لوسيدي ط، والتي تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات المتطرفة، وبطاقة هويته الفرنسية في مكان الحادث، حسبما أفاد المركز.