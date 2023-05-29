صورة سلفي تدفع مسؤولا حكوميا لإفراغ سد من المياه

أمرت السلطات الهندية بإيقاف مسؤول حكومي، بعد أن أمر بإفراغ سد من المياه بمضخة طوال أيام حتى يتمكن من استعادة هاتفه زاعما أنه يحوي على معلومات حكومية حساسة، وكان راجيش فيشواس قد فقد هاتفه في السد حين سقط منه خلال التقاط صورة «سيلفي»، فقام بدفع نقود لجلب مضخة وأمر بتجفيف خزان السد من المياه بحسب بي بي سي.

وكان مفتش أغذية قد سدد كلفة مضخة مياه من مساء الاثنين واستمرت في العمل على مدار الأيام الثلاثة التالية ، حسبما ذكرت محطة تلفزيونية (NDTV) . وتوقف فيشواس بعد زيارة مسؤول من إدارة الري والموارد المائية للموقع، وتبين بعد استعادة هاتفه أنه توقف عن العمل كليا ولم يعد صالحا للاستخدام.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادثة وقعت في سد خركتا في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند. فيشواس الذي يعمل في مفتشية الغذاء تلقى عقوبة وأوقف عن العمل بعد اتهامه بإساءة استخدام منصبه. وأوضح فيشواس في بيان نقلته وسائل إعلام هندية أنه تم إحضار مضخة، بعد أن فشل الغواصون المحليون في العثور على الهاتف. وأشار إلى أنه حصل على إذن شفهي من أحد المسؤولين لتصريف «بعض المياه في قناة مائية قريبة»، موضحاً أن المسؤول قال إن ذلك «سيفيد في الواقع المزارعين الذين سيحصلون على المزيد من المياه». وكشفت مصادر أنه تم إفراغ ما يقرب من مليوني لتر من المياه (ما يكفي لري ستة كيلومترات مربعة (600 هكتار) من الأراضي الزراعية). ونفى فيشواس إساءة استغلال منصبه، وقال إن المياه المصرّفة كانت من الجزء الفائض في السد.