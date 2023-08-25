صورة تدخل التاريخ: ترامب يعود إلى إكس.. كواليس 20 دقيقة قضاها في السجن

عاد ترامب أمس لاستخدام منصة x تويتر سابقا، بعد غياب دام عامين، ونشر تغريدة بعد احتجازه في سجن في جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات عام ٢٠٢٠، ونشر ترامب عبر حسابه الشخصي صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.

وتظهر في الصورة وجهه المتجهم وهو عاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، وستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

واحتجز الرئيس الأمريكي السابق نحو 20 دقيقة في سجن فولتون بتهمتي الابتزاز والتآمر إثر تسليم نفسه. وخلال الدقائق القليلة التي قضاها الرئيس الأميركي السابق في السجن تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة، بناء على اتفاق مع المدعي العام بالولاية.

وندد ترامب فور الإفراج عنه بما أسماه “المهزلة القضائيّة” واصفا ما حدث بأنه “تدخّل انتخابي”.

وحصل دونالد ترامب على بطاقة “السجين رقم Po1135809″، وهي رقمه التعريفي الذي تم تدوين بعض التفاصيل عنه، مثل لون عينيه (أزرق) ولون شعره (أشقر). وحسب “واشنطن بوست” فإن سجل احتجاز ترامب أظهر أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا). وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدّر بنحو 13 كيلوغراما عن آخر وزن معلن عنه، خلال إجرائه آخر فحص رسمي له في البيت الأبيض.

ترامب الذي ذكر في كتابه “فن العودة” إنه مهووس بالنظافة ويعاني من فوبيا الجراثيم، ويغسل يديه طوال الوقت حتى لا يلتقط أي عدوى، سيحاول الالتزام بشروط الكفالة الصعبة أو سيعود إلى السجن، ومن هذه الشروط التي نشرتها سي إن إن ما يلي:

شروط الكفالة

يجب ألا ينتهك ترامب أي قوانين في جورجيا أو أي مكان آخر.

يجب عليه المثول أمام المحكمة حسب التوجيهات.

يجب ألا يتواصل حول وقائع القضية مع زملائه المتهمين – إلا من خلال فريقه القانوني –

يجب عليه عدم تخويف المتهمين أو الشهود.

التنمر ضد الشهود يشمل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي .

إعادة نشر المنشورات التي نشرها الآخرون على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم عدم مشاركة ترامب في مناظرة للحزب الجمهوري أجراها منافسوه ضمن مساعي السباق إلى البيت الأبيض، إلا أنه يتفوق عليهم بفارق شاسع في استطلاعات الرأي بل حتى المشاهدات على إكس، تويتر سابقا، كما هو الحال مع حوار أجراه أمس مع تاكر كارلسون وحقق قرابة 250 مليون مشاهدة!

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023