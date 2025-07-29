صوت السعودية تحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي الصوتي العربي

أعلنت “صوت“، الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الصوتي باللغة العربية، أنها أغلقت جولة تمويل تمهيدي بقيمة 1 مليون دولار (3.75 مليون ريال سعودي) بقيادة T2 وSTV ، تأسست شركة “صوت” العام الماضي من قبل عبد الملك السعيد، وتقدّم منصة شاملة لإجراء المكالمات الصوتية عبر وكلاء ذكاء اصطناعي يتحدثون العربية بطلاقة ويعملون على مدار الساعة. وستستخدم “صوت” التمويل في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وتوسيع فريق العمل، وتحسين نماذجها الخاصة. فما الذي تقدمه صوت؟ تبرز شركة “صوت”، الناشئة السعودية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، كقوة دافعة للتحول الرقمي في المنطقة، مقدمةً حلولاً مبتكرة لأتمتة خدمة العملاء باللغة العربية، ومستهدفة بشكل خاص الشركات في منطقة الخليج العربي. تتميز “صوت” بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي صوتي محلية الصنع، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق الإقليمية، وتوفير تفاعل طبيعي وذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعد “صوت” شركة رائدة في أتمتة الأعمال بالخليج على اعتبارها تتفرد بتقديم مزايا تنافسية جوهرية تميزها عن الحلول العالمية الأخرى، فهي تطور ذكاء اصطناعي صوتي عربي أصيل، وبخلاف الحلول العالمية العامة، طوّرت “صوت” نماذجها الخاصة لتلائم تعقيدات اللغة العربية ولهجاتها الإقليمية، مما يضمن فهمًا دقيقًا وتفاعلًا سلسًا مع العملاء، ويتفوق على المنافسين الدوليين في التعامل مع الفروق الدقيقة للغة والثقافة المحلية. توفر صوت منصة متكاملة لأتمتة تفاعلات العملاء، و تمكن المنصة الشركات من أتمتة كاملة لمهام الدعم، المبيعات، والحجوزات، باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي يتميزون بالوضوح والدقة، ويعملون على مدار الساعة لتقليل التكاليف وأوقات الانتظار بشكل كبير، مع معالجة الاستفسارات المتكررة بكفاءة فائقة. كما توفر مزايا حيوية مثل الأمان والخصوصية على مستوى المؤسسات، ويضمن التطوير المحلي لمنصة “صوت” الالتزام الصارم بأطر الخصوصية والأمان السعودية، مما يجعلها الخيار الأمثل للشركات الحساسة للبيانات في المنطقة. وتتمتع صوت بقابلية توسع استثنائية، إذ صُممت بنية منصة “صوت” للتعامل مع ملايين التفاعلات بسلاسة، مدعمةً بذلك الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء في نموها وتوسعها.

نجاحات مبكرة ودعم استراتيجي

في غضون شهرين فقط من إطلاقها، نجحت “صوت” في توفير مئات الآلاف من التفاعلات لعشرات الشركات، مما يؤكد على فعاليتها وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. تُعد “صوت” من أوائل الاستثمارات الرئيسية لصناديق الاستثمار الإقليمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل صندوق الذكاء الاصطناعي التابع لشركة STV هذا الدعم الكبير يعكس ثقة المستثمرين القوية ومكانة “صوت” كشركة رائدة في الابتكار ضمن سوق أتمتة مراكز الاتصال المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تقدر قيمته بنحو 800 مليون دولار أمريكي إلى 1.2 مليار دولار أمريكي. “ويرى محللون أن “صوت” لا تقدم مجرد حل تقني، بل تقود أجندة التحول الرقمي في المنطقة من داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدة على قدرة الكفاءات المحلية على إنتاج ابتكارات عالمية المستوى.

تفخر صوت بإغلاق جولتها الاستثمارية بقيمة 3.75 مليون ريال سعودي، بقيادة شركة @t2_ltd وصندوق @STVcapital لإعادة رسم مستقبل خدمة العملاء في المنطقة 🇸🇦 pic.twitter.com/aSIFAK6p7r — Sawt | صوت (@UseSawt) July 28, 2025