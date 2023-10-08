تحت هوية “صنع في السعودية” الشركات الغذائية السعودية في الأسواق الأوروبية

تشارك هيئة تنمية “الصادرات السعودية” في معرض أنوقا المقام بمدينة كولونيا في ألمانيا، الذي يستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، تحت هوية “صنع في السعودية”.

ويضم جناح “صناعة سعودية” المشارك في المعرض أكثر من 27 شركة وطنية من قطاع المواد الغذائية.

وتهدف المشاركة في المعرض الذي يعد من أضخم المعارض العالمية المختصة في قطاع المواد الغذائية إلى:

تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الأوروبية.

الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات السعودية غير النفطية إلى ألمانيا قد سجلت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من عشرة مليارات ريال سعودي، جاء فيها قطاع “الآلات الثقيلة والإلكترونيات” كأعلى القطاعات المصدرة خلال الفترة.

وتعد مشاركة “الصادرات السعودية” في مثل هذه المعارض الدولية تأكيدا على سعيها الحثيث للترويج للمصدرين ومنتجاتهم، وتيسير ربطهم بالمشترين المحتملين، ويقود لمزيد من الانفتاح تجاه الأسواق الدولية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030.