صندوق  مشترك بـ 500 مليون دولار بين انفستكورب وفونغ كابيتال

أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أنها ستدخل في شراكة مع “فونغ كابيتال”، لانشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار، وذلك للاستثمار في شركات متوسطة الحجم عبر منطقة الخليج الصيني التي تشمل مقاطعة غوانغدونغ والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو.

وتعتبر “فونغ كابيتال” الذراع الاستثمارية في شركات خاصة لـ”فونغ إنفستمنتس”، مكتب الاستثمار لأسرتَي الدكتور فيكتور فونغ والدكتور وليام فونغ الذي يقع مقره في هونغ كونغ. وتزخر منطقة الخليج الصيني بعدد كبير من الشركات الخاصة المبتكرة والمتنامية والمربحة، وتشكل وجهة استثمارية جذابة للغاية. ومن المتوقع أن يعمل الكيان الاستثماري الذي يحمل إسم “انفستكورب – فونغ” إنطلاقاً من هونغ كونغ.

وتم الإعلان عن الصندوق البالغة قيمته 500 مليون دولار في الرياض في اليوم الأول من فعاليات مبادرة “مستقبل الاستثمار” في المملكة العربية السعودية. وسيمثل الصندوق المشروع الرابع بين انفستكورب وفونغ، جامعاً بين انفستكورب التي تملك خبرة 40 عاماً في الاستثمار في شركات خاصة على مستوى العالم وفي خلق القيمة التشغيلية، وأكثر من 115 عاماً من تاريخ فونغ التجاري الناجح الذي يربط آسيا ببقية العالم عبر التجارة.

وسينخرط الصندوق في استثمارات مباشرة في شركات خاصة أو استثمارات مرتبطة بشركات خاصة متنامية ومربحة مقرها في منطقة الخليج الصيني أو لديها حضور فاعل فيها. وعلى الرغم من عدم كون الصندوق متخصصًا في قطاع معيّن، فإنه سيركز في المقام الأول على عمليات الاستحواذ المسيطِرة على الشركات المتوسطة الحجم ذات الربحية المؤكدة وإمكانات النمو القوية.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب محمد العارضي: “نحن فخورون بالإعلان عن هذا الصندوق الجديد في اليوم الأول من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية مع شركائنا فونغ كابيتال، وهي جزء من مجموعة فونغ التي تملك أكثر من قرن من الخبرة بالعمل في الصين وفي بيئة الأعمال القوية في منطقة الخليج الصيني التي تُعتبر مركزاً صناعياً وتكنولوجياً عالميًا، والتي تتمتع بأساسيات صلبة. والواقع أن هناك إمكانات كبيرة، خصوصاً للشركات المتوسطة الحجم التي تركز على منطقة الخليج الصيني والتي لديها منتجات وخدمات مبتكرة تستهدف العملاء الآسيويين والعالميين أيضًا لتصبح من اللاعبين الكبار”. وأضاف: “دور منطقة الخليج الصيني كواحد من المحركات الاقتصادية الرئيسية للصين هو راهناً أكثر أهمية من أي وقت مضى، فيما تتطلع البلاد إلى إعادة التوازن إلى اقتصادها نحو نموذج يحرّكه الاستهلاك والابتكار، وتوفر منطقة الخليج الصيني في هذا الإطارإمكانات استثمارية هائلة”.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب حازم بن قاسم: “ما يميز صندوقنا أنه يركز على الشراء، ونحن نعتقد أن هناك مجالًا كبيرًا لتحقيق عائدات قوية. والواقع أن بيئة الأعمال في منطقة الخليج الصيني تشمل أحد أسواق رأس المال الرائدة عالمياً، أي هونغ كونغ، ومركز التكنولوجيا والابتكار الرائد في الصين شينزن، ومجموعة كبيرة من مراكزالتصنيع والبحث والتطوير التي ترتبط جميعها ببعضها بشكل فعال بواسطة قطار فائق السرعة وبالعالم من خلال المطارات وموانئ الحاويات المتطوّرة. ويدعم كل هذا التدفق المستمر لقوى عاملة متعلمة وذات مهارات عالية”.

وقال كيفن لام، الشريك الإداري في “إنفستكورب – فونغ”: “نحن سعداء بتوحيد جهودنا مع جهود إنفستكورب مجدداً للاستثمار في الأعمال التجارية التي تلبي الاحتياجات والتطلعات الفريدة لجيل الألفية وجيل “زد” في جميع أنحاء الصين والعالم. ولا شك في أن هونغ كونغ تتمتع بموقع استراتيجي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق استهلاكية سريعة النمو في منطقة الخليج الصيني، كما تشكل المدينة جسراً بين الصين والعالم. وفي الموازاة، لدى إنفستكورب منصة استثمار عالمية قوية في الأصول البديلة، كما أنها تملك تاريخاً فريداً في الشرق الأوسط وفهماً لهذه الأسواق الناشئة والفرص المتوافرة فيها”.