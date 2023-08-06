كشف صندوق الاستثمارات العامة، في تقريره السنوي لعام 2022، ان استثمارات الصندوق في القطاعات الإستراتيجية بـ 2022 بلغت 120 مليار ريال.

وقال الصندوق: 181 ألف وظيفة جديدة أسهم الصندوق في توفيرها خلال 2022، و2.23 تريليون ريال حجم الأصول المدارة في 2022.

وأكّد الصندوق أنه في وضع قوي ومتين لتحقيق مكانة عالمية، كاشفاً عن تأسيس 25 شركة جديدة للصندوق خلال عام 2022.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: “الصندوق عمل كمحرّك للاقتصاد المحلي، ومسهم في دفع عجلة التحوّل الاقتصادي، وقوتنا المالية مكّنتنا من استغلال الفرص الاستثمارية بطريقة تكفل النمو المستدام”.

بدوره، يسعى صندوق الاستثمارات العامة، للعمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ كونه المحرّك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة، حيث اعتمد الصندوق إستراتيجيته الطموحة التي تسهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول إلى مجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم.

ويشكّل الصندوق عجلة التحوّل الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، حيث نسعى بشغف نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الإستراتيجية وإطلاق عددٍ من المبادرات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محرّكة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأن يستثمر بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، وأن يُرسّخ مكانة الصندوق، ليكون الشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، وأن يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.