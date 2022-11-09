صندوق ميسي الأسود يتحدث عن مستقبل اللاعب وصلاح والكرة السعودية

محمد زيادة – أريبيان بزنس- تحدث ألبرت ماسنو الصحفي الشهير في مجلة سبورت الإسبانية، وأحد أقرب الأشخاص إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليتناول مستقبل البرغوث وتقارير العودة إلى برشلونة وإصابته الأخيرة، كما لم يفوت الفرصة لإظهار الإعجاب بالكرة السعودية والنجم المصري محمد صلاح.

في البداية أكد ماسنو أن علاقته القوية بميسي بدأت لأول مرة عندما تعرف على والده خلال تدريبات فريق الرديف لبرشلونة، حين تردد وقتها أن اللاعب الأرجنتيني بمثابة مشروع واعد للنادي.

ماسنو تحدث عن البداية قائلاً: “منذ ذلك الوقت حافظت على علاقة جيدة مع والد ميسي وأسرته والمحيطين به، ونشأت بيني وبين ليونيل صداقة توطدت مع مرور السنين”.

ماذا بشأن الإصابة الأخيرة؟

• ميسي أثار الذعر في الأرجنتين بعد تعرضه لإصابة مع باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أيام من انطلاقة المونديال، لكن ماسنو زفَّ خبراً ساراً للجماهير عبر “أريبيان بيزنس” حيث أكد أن اللاعب سيعود بعد أيام قليلة إلى التدريبات.

وفيما زادت التكهنات بشأن وجهة ميسي المستقبلية، وظهور برشلونة مجددا في إطار حلم جماهيره بعودة البرغوث إلى منزله، فإن لدى ليونيل خطة ينوى اتباعها فيما تبقى له من وقت في الملاعب، بحسب ماسنو:

• “ميسي سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعد كأس العالم مباشرة، برشلونة يرغب في عودة اللاعب، لكن هناك الكثير من الأشياء تعرقل الصفقة”.

• “باريس سان جيرمان يقاتل من أجل الاحتفاظ بميسي ومنحه عقداً جديداً، وأعتقد أن الفريق الفرنسي لديه أفضلية، لأنه رغم رغبة ليونيل في العودة إلى برشلونة، إلا أن علاقة اللاعب برئيس النادي السيئة بالإضافة إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني تجعل العودة محل شك كبير”.

شرط جديد في العقد

• ينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جرمان، بانقضاء الموسم الحالي، مع وجود بند في عقده يسمح له وناديه بتمديد العقد لموسم ثالث إضافي، لكن هذا الأمر يتطلب موافقة الطرفين ما يجعله أشبه بعقد جديد.

• ماسنو كشف عن تفاصيل مفاوضات ميسي مع باريس حول العقد الجديد، مشيراً إلى أن ميسي بصدد الحصول على عقد جديد مدته موسمين إضافيين بنفس الامتيازات المالية في العقد الحالي، مع منح ليونيل حق فسخه من طرف واحد بعد مرور موسم واحد فقط.

ويترقب عالم كرة القدم قرار ليونيل ميسي الذي سيعلن عنه الشهر المقبل حول الموافقة على تجديد العقد مع باريس سان جيرمان، أو ربما تحديد موعد اعتزاله، بعد أن قال في مقابلة سابقة للإعلام الأرجنتيني أنه لن يظهر مجددا في بطولة كأس العالم بعد مسابقة قطر.

عودة ميسي

الموسم الحالي شهد عودة ليونيل ميسي إلى التألق من جديد بعد أن خفت نجمه في الموسم الفائت، وبات النجم الأرجنتيني أهم الأوراق الرابحة في فريق باريس سان جيرمان الطامح بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

• ماسنو كشف عن أهداف ميسي الأخيرة في كرة القدم، مؤكداً أن ليونيل يرغب في إضافة كأس العالم، وبطولة دوري أبطال أوروبا رفقة باريس سان جيرمان إلى سجل بطولاته قبل تعليق الحذاء والتفكير في الاعتزال.

سعادة بعد عام مضطرب

صديق ميسي الذي يعد بمثابة صندوقه الأسود يرى أن ليونيل بإمكانه الاستمرار بنفس المستوى لثلاثة مواسم إضافية، ما يعني أن بإمكانه اللعب حتى سن الـ38 في أعلى المستويات.

وأشار ماسنو إلى أن ليونيل وجد نفسه في العاصمة الفرنسية بعد أن كان تائهاً في موسمه الأول هناك، موضحاً أن ليونيل يشعر بالسعادة مع أسرته الآن في مقر الإقامة الجديد، وهو ما انعكس على الأداء والمساهمات التهديفية الغزيرة التي يقدمها في الملعب.

لكن ما أسباب البداية التائهة؟

• بحسب ماسنو، فإن إختلاف المجتمع الفرنسي عن كتالونيا وعدم قدرة ليونيل على الحديث بالفرنسية في عامه الأول، كلها كانت أسباب وراء تراجع مستوى اللاعب وعدم ظهوره بالشكل الذي اعتادت عليه الجماهير.

• أسرة ميسي اضطرت إلى تركه كثيراً الموسم الماضي، والذهاب إلى كتالونيا بسيارة خاصة لقضاء العطلات الأسبوعية هناك لعدم اعتيادهم على العيش في العاصمة الفرنسية.

الدوري السعودي

انتقل الصحفي الإسباني الشهير للحديث عن الكرة العربية، والتي لخصها في بطولة الدوري السعودي التي باتت مسرحاً للكثير من المواهب حول العالم.

• وقال ماسنو: “أتابع الدوري السعودي جيداً، تمتاز المسابقة بتنافسية شديدة بين الكثير من الفرق، والتغيير المستمر في هوية البطل أكبر دليل على ذلك، هناك أندية قوية اقتصادياً مثل الهلال، بالإضافة إلى النصر والاتحاد والشباب”.

• وعن سبب الاهتمام بالكرة السعودية، أجاب ماسنو: “لدي الكثير من الأصدقاء يتولون مهاماً فنية في إدارة بعض الأندية السعودية، مثل الروماني كونستانتين جالكا الذي يقدم أداء مميزاً مع أندية لا تتمتع بالقوة الشرائية الكبرى”.

صلاح الاستثنائي

وأنهى ألبرت ماسنو حواره مع مجلة “أريبيان بيزنس” بالحديث عن النجم المصري محمد صلاح المتألق مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهداف دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم.

• “صلاح لاعب استثنائي بكل تأكيد، كنت أراه لاعباً مناسباً لطريقة لعب برشلونة، وتمنيت انتقاله إلى صفوف الفريق لتكوين ثنائي رائع مع ليفاندوفيسكي، لكن هذه المفاجأة لم تحدث، وبعد ارتباطه بعقد جديد مع ليفربول، باتت المهمة صعبة للغاية.”