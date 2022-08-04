صندوق من أضخم حاضنة أعمال هندية يتوسع في منطقة الشرق الأوسط

جرى إطلاق صندوق “بيمز” لتمويل التكنولوجيا المالية من قبل شركة “فنتشور كاتاليست”، أضخم حاضنة أعمال متكاملة في الهند، و تستعدّ محافظ شركات “بيمز” للتعاون مع المصارف وشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.

فقد أعلن صندوق “بيمز فاين تك للتمويل” (Beams) هو أوّل صندوق في الهند مخصص لتنمية رأس المال القائم على التكنولوجيا المالي، ويعمل على توظيف الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا الفضاء، عن توسيع أعماله في منطقة الشرق الأوسط، في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر منصّةً عالمية في هذا القطاع، وتشكل ما يمكن وصفه بـ “طريق الحرير” إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة شمال وشرق أفريقيا بحسب بيان صحفي.

كونها أحد أكبر وأبرز الشركاء في مجال التجارة والتحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر في الهند، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة كل المقوّمات اللازمة لتوفير رأس المال ودعم البنية التحتية لشركات التكنولوجيا المالية العاملة خارج الهند.

تعد الهند ثالث أكبر سوق للتكنولوجيا المالية، على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين، لناحية عدد الشركات الناشئة ورأس المال المستثمر وعدد شركات “يونيكورن”. وفي العام 2021، قامت 18 شركة من أصل 43 في الهند بتحويل توجهها إلى عالم التكنولوجيا المالية، منها BharatPe وDigit وCred وMeesho وGroww وFive Star Finance وZeta وChargebee، علماً أنّ ثلث الشركات الأحادية (يونيكورن) في الهند، تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية.

مع حجم استثمار مستهدف يبلغ 120 مليون دولار، وخيار تمديد الأسهم “غرين شو”، وانطلاقاً من استراتيجيتها التوسعية، تعتزم “بيمز” إلى استثمار ما بين 15 مليون و20 ملايين دولار في مراحل النمو الأولى، مع سلسلةB & C لشركات التكنولوجيا المالية التي يتولّى قيادتها مؤسسون من ذوي الخبرة العالية. وتتبع “بيمز” نهجاً قوياً للغاية في اتجاه الاستثمار وتوفير الفرص الثمينة لشركائها. كما تخطط لإنشاء محفظة متكاملة من عشرات شركات التكنولوجيا المالية، في سوقٍ تُقدّر قيمته الحالية بـ 80 مليار دولار، ويُرجّح أن تصل إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول العام 2030. جرى إطلاق “بيمز” من قِبل أوّل وأكبر حاضنة أعمال متكاملة في الهند، وهي شركة “فنتشور كاتاليست” التي تمتلك أيضاً شركة (Unicorn9)، وهي صندوق مسرّع لنمو الأعمال في المراحل المبكرة بقيمة 120 مليون دولار.

بوجود أكثر من 2,6 مليون هندي، بما يشكل نسبة 30% من عدد السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعتبر الجالية الهندية الأضخم في الدولة، مما يجعلهم في طليعة المستهدفين بمحفظة شركات “بيمز”. كما يمكن للمصارف في منطقة الشرق الأوسط، والشركات المالية التي لا تبتغي الربح، وكبار المؤسسين في قطاع التكنولوجيا، أن يصبحوا جزءاً أساسياً من البيئة العملية لشركة “بيمز”، ويدعون بالتالي نظام التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.