صندوق مصر السيادي يستحوذ على 49%؜ من صيدليات العزبي

أكد رجل الأعمال المصري أحمد العزبي مالك صيدليات العزبي استحواذ صندوق مصر السيادي -الذي تأسس في 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري- على 49 بالمئة؜ من صيدليات العزبي.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” الذي تبثه فضائية “إم بي سي مصر“، قال الدكتور أحمد العزبي، مساء أمس الإثنين، إن هناك شركات عالمية حاولت التفاوض معه، ولكنه كان يرفض، ولكن تم الاتفاق حديثاً مع صندوق مصر السيادي، إذ سيتم التوسع عن طريق ضخ الصندوق لرأس المال.

وأوضح “العزبي” أن مجلس إدارة صيدليات العزبي كان لديه طموح لزيادة عدد الفروع وخدمة أكبر عدد من المواطنين، ولهذا وافق على شركة الصندوق السيادي.

وأكد أن هناك خطة لطرح جزء من الشركة في البورصة مستقبلاً.

وأضاف أن صندوق مصر السيادي أصبح شريكاً لصيدليات العزبي بنسبة 49 بالمئة، ومعه صندوق مصري آخر، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال هذه الشراكة في التوسع في عدد الأفرع، إذ يستهدف الوصول إلى 600 فرع كمرحلة أولى.

وأعلن صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، في وقت سابق أمس الاثنين، عن شراكة مع بي إنفستمنتس القابضة وصيدلية العزبي لإطلاق شركة خدمات لوجستية للصيدليات وتجارة الأدوية في أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وذكر بيان أن صيدلية العزبي، وهي واحدة من أكبر سلاسل الصيدليات في مصر، ستساهم في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال.

ويستهدف صندوق مصر السيادي و”بي إنفستمنتس”، التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر، ضخ زيادة رأسمال في الشركة الجديدة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجاً للخدمات الصحية والدوائية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن صيدلية العزبي هي الشريك الفني الرئيسي وتحتفظ بالحصة الأكبر في الشركة الجديدة.

وأضاف “سنعمل معاً على التوسع محلياً وإقليمياً.. وسنقدم من خلال هذه الشراكة نموذج عمل جديد للصيدليات الفردية لدعم نموها وتطوير خدماتها”.

وأكد أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حالياً تتخطى 130 مليار جنيه، وبالتالي تعتبر منصة الاستثمار في مجال تجارة الأدوية الخاصة بصندوق مصر السيادي فرصة استثمارية جيدة.