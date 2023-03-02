صندوق مرسيد يعلن الإطلاق التجريبي لمنصة “سيجما” للتسوق الإلكتروني

أعلنت شركة مرسيد للاستثمار، الإطلاق التجريبي لمنصة “سيجما” للتسوق الإلكتروني المبتكر، الذي يوفر تجربة متمركزة على توفير أفضل الاسعار للمنتجات والعلامات التجارية بطرق جديدة بالسوق كالطلب الجماعي والشراء التحفيزي، وتتيح المنصة التسوق في أكثر من 25,0000 منتج في بداياته.

وسعياً نحو تقديم تجربة مميزة للعملاء توفر الوقت والجهد وتتطلع إلى تلبية كل ما يحتاجه الفرد بأفضل جودة وأقل جهد. تتبنى منصة “سيجما” نموذجاً جديداً ومغايراً في التجارة الإلكترونية، من خلال اعتماد العديد من أساليب التسوق وفقا لاهتمامات العملاء، فمن خلال منصة المشروع، تم توفير المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار منافسة، إضافة إلى إتاحة نمط الشراء الجماعي للمنتجات، الذي يعمل على تعظيم الفائدة للعملاء والشركات والموردين في آن واحد، إذ يتيح هذا النمط لمجموعة من الأشخاص شراء منتج معين بأسعار أقل تقارب سعر الجملة، لتحفيز العملاء على الشراء بما ينعكس عليهم بالفائدة عليهم وتوفير المال والوقت والجهد من جهة، إضافة إلى فتح المجال للشركات والموردين لزيادة مبيعاتهم وتوفير كميات أكبر من المنتجات لأكبر شريحة من المستهلكين من جهة أخرى.

واستنادا إلى الخطط الطموحة لمنصة “سيجما” على تنفيذها أوضح الرئيس التنفيذي لمنصة سيجما المهندس عبدالله بن نوح سعي المنصة لتوفير بيئة مثالية للتجارة الإلكترونية، سعياً لأن يكون لها قصب السبق في الطرق المبتكرة للتسوق الإلكتروني مشيراً إلا سعي “سيجما” للوصول إلى مقدمة المنصات المتخصصة في التجارة الإلكترونية من خلال النماذج المبتكرة والأساليب الفريدة التي تعطي انطباعا إيجابيا للمتسوقين.

وأبان بن نوح أن المنصة تستهدف تقديم نموذج متقدم في المنطقة تساهم في رفع نسبة رضى العملاء، وتعزيز سلاسل الإمداد لتوفير تجربة متكاملة تساهم في الارتقاء بتجربة التسوق عبر الإنترنت في المملكة.

وحول ذلك، يسارع فريق التأسيس لمشروع “سيجما” خطواته إلى تطوير المنصة وتطبيق أفضل التجارب العالمية، من خلال رواد أعمال سعوديين وفريق تطوير عالمي، تحقيقا لمستهدفات المنصة والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير منصة متخصصة تربط بين المستهلكين وتجار الجملة او المصانع بطريقة جديدة ومبتكرة، سعياً للانتشار وتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتمكين رواد الأعمال وتعزيز النمو.

ولأن التخطيط الجيّد يصنع نتائج إيجابية، فقد حظي مشروع “سيجما” بفرصة الانضمام إلى برنامج “طموح” التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، الذي يجمع رواد الأعمال الشغوفين ويخلق لهم بيئة استثمارية جاذبة من خلال خدماته وبرامجه، وصناعة قصص النجاح، ومعرفة جوانب التطوير والخدمات المناسبة، بما ينعكس على تحقيق الأثر الإيجابي لكافة الأطراف، وتعزيز الاستفادة من برنامج “طموح” والذي يعد حافزاً متسارعاً لنمو المنصة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج المقدمة.