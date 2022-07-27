صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو في السعودية ويحذر من ركود عالمي وشيك

في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي في تقريره حول “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر تموز/ يوليو” من ركود وشيك للإقتصادات العالمية الكبرى، أبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6% خلال العام الحالي، فيما خفض توقعاته لنمو معظم اقتصادات العالم مرة أخرى.

ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 إلى 3.7% ، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات نيسان/ أبريل الماضي التي كانت 3.6%.

وذكر الصندوق في تقريره أن الآفاق الحالية للإقتصاد العالمي محاطة بقدر هائل من عدم اليقين. وارتفعت في الأشهر الأخيرة مقاييس عدم اليقين الإقتصادي والمخاوف من ركود وشيك. وارتفعت كذلك التقديرات التي تشير إلى احتمال حدوث ركود بالفعل. فعلى سبيل المثال، بناء على المعلومات التي تعكسها أسعار الأصول، تشير التقديرات إلى أن احتمالية حدوث ركود يبدأ في اقتصادات مجموعة السبعة تصل إلى نحو 15% أي أربعة أضعاف مستواها العادي، وأقربها من بين أربعة منها هي ألمانيا.

وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، هناك بعض المؤشرات، مثل نموذج تنبؤات “إجمالي الناتج المحلي الآنية” لدى بنك الإحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، على أن الركود الفني، أي تعاقب نمو سلبي خلال ربعي سنة، ربما بدأ بالفعل.

وشهد عام 2022 تطورات تضفي على الأجواء قتامة متزايدة، حيث بدأت المخاطر تتحقق على أرض الواقع. فانكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لهبوط النشاط في الصين وروسيا، بينما جاء الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة دون مستوى التوقعات. وتعرض الاقتصاد العالمي الضعيف في الأساس من جراء الجائحة لعدة صدمات أخرى، إذ ارتفع التضخم عن المستوى المتوقع على مستوى العالم – وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية – مما تسبب في تشديد الأوضاع المالية؛ وتباطأ النشاط بصورة أسوأ من المتوقع في الصين، نتيجة لموجات تفشي كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام؛ وظهرت تداعيات سلبية أخرى على أثر الحرب في أوكرانيا.

وتشير التنبؤات الأساسية إلى تباطؤ النمو من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0,4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل 2022. وعلى أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية، تم تخفيض التوقعات بمقدار 1,4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة. وفي الصين، أدى تجدد إجراءات الإغلاق العام وزيادة عمق الأزمة العقارية إلى تخفيض توقعات النمو بمقدار 1,1 نقطة مئوية، مع حدوث تداعيات عالمية كبيرة. وفي أوروبا، تعكس التخفيضات الكبيرة في التوقعات تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية. وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب أسعار الغذاء والطاقة فضلا على اختلالات العرض والطلب التي لا تزال باقية، ومن المتوقع أن يصل إلى 6,6% في الاقتصادات المتقدمة و9,5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – بزيادة في التوقعات قدرها 0,9 و0,8 نقطة مئوية، على الترتيب. وفي عام 2023، من المتوقع أن يكون للسياسة النقدية المضادة للتضخم تأثير موجع، حيث يسجل الناتج العالمي معدل نمو قدره 2,9% فقط.