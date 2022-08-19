صندوق النقد يتوقع للدول الخليجية عائدات نفطية متراكمة بـ 1,3 تريليون دولار حتى 2026

يتوقع صندوق النقد الدولي ان تجني دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة ما يصل إلى 1,3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تتمتع بمكاسب غير متوقعة من شأنها تعزيز قوة صناديق الثروة السيادية في المنطقة، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وتؤكد توقعات صندوق النقد الدولي كيف أن أسعار الطاقة المرتفعة التي دفعتها الحرب الروسية في أوكرانيا تعمل على انتعاش الدول الخليجية بينما تصارع معظم دول العالم الأخرى مع ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من الركود.

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لصحيفة “فاينانشال تايمز” إنه بالنسبة للتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن الدول المصدرة للنفط والغاز في المنطقة، ولا سيما الدول الخليجية، ستشهد عائدات نفط تراكمية إضافية تبلغ 1,3 تريليون دولار حتى عام 2026.

وكانت صناديق الثروة السيادية الخليجية نشطة خلال الوباء حيث سعت للاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عن أزمة كوفيد -19. وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، استغلت الاضطرابات لاقتناص حصص في الشركات الغربية المتعثرة.

وفي السنوات الأخيرة، ركزت العديد من الصناديق على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق عائدات على الاستثمارات، ولكنها تسعى أيضاً إلى تنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة.

وقال أزعور إنه من المهم أن تستغل الدول الخليجية المكاسب المفاجئة الأخيرة “للاستثمار في المستقبل” ، بما في ذلك الاستعدادات لانتقال الطاقة العالمي، وقال: “إنها لحظة مهمة بالنسبة لهم، الإسراع في قطاعات مثل التكنولوجيا لأن هذا شيء سيسمح لهم بزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد إستراتيجيتهم الاستثمارية من حقيقة أن أسعار الأصول قد تحسنت للمستثمرين الجدد، كما أن القدرة على زيادة حصتهم في السوق في مناطق معينة تشكل بحد ذاتها فرصاً”.

وتشهد المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة، فورة إنفاق ضخمة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تم تكليفه بتطوير مجموعة من المشاريع العملاقة التي تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة أثناء البحث عن استثمارات في الخارج.

من المتوقع أن يكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستفيدين الرئيسيين من الطفرة النفطية حيث أن المملكة العربية السعودية في طريقها لتسجيل فائض في الميزانية بنسبة 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أول فائض منذ عام 2013، ومن المتوقع أن ينتج نمواً اقتصادياً بنسبة 7,6%، وهي أسرع وتيرة لها في عقد من الزمان.