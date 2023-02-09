كشف تقرير لصندوق النقد العربي ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية بنحو 1.32% في نهاية تعاملات كانون الثاني/يناير من العام الجاري.

وارتفع مؤشر صندوق النقد العربي المركّب لأسواق المال العربية بنحو 0.34% في نهاية تعاملات الشهر الأول من العام الجديد مقارنة بنهاية الشهر الأخير من 2022.

وأظهر التقرير أن تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية جاء متماشياً مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة.

وقادت سوق دمشق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 16.03%، كما تصدرت الارتفاعات المسجلة على مستوى القيمة السوقية بنسبة 16.03%.

وتصدرت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على صعيد ارتفاع مؤشرات قيم التداول وعلى مستوى ارتفاع حجم التداول مدعومة بشكل رئيس بارتفاع مؤشر البنوك.

وارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية خلال الأسبوع المنتهي في 27 كانون الثاني/يناير 2023 بنحو 0.01% ما يعادل 0.04 نقطة مئوية.

ووصل المؤشر إلى نحو 487 نقطة، مقارنة بمستواه المسجل في العشرين من شهر نفسه عام 2022.

وغلب الارتفاع على مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي في الأسبوع المنتهي في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.