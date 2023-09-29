صندوق النقد الدولي يمنح المغرب قرض بـ 1.32 مليار دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، وفقاً لـ رويترز.

وكان المغرب قد طلب أموالا من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر أيلول الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر تشرين الأول.

وكشفت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع “رويترز” هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقا على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحفيين في وقت سابق إن الصندوق والبنك قررا المضي قدما في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

وأضافت: أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.

وتابعت: إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة كوفيد-19، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي.

وقالت “أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاما التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية”.

وأوضحت كوزاك أن جورجييفا ستلقي خطاب “رفع الستار” في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر تشرين الأول لتمهيد الطريق للاجتماعات.