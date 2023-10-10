صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2024

رفع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8% فقط، إلا أنه خفض نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.8% في 2023، بينما كانت توقعاته السابقة تشير إلى نموه بحوالي 1.9%، بسبب خفض السعودية لإنتاجها النفطي ضمن اتفاق أوبك بلس، وبخاصة بعدما قررت المملكة السعودية خفض إنتاجها النفطي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا ليبلغ إنتاجها حاليا حوالي 9 ملايين برميل يومياً.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية الشهيرة ستاندرد آند بورز قامت في وقت سابق، برفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة العربية السعودية خلال عام 2023 الجاري إلى 0.4%، وذلك من 0.2% التي كانت تتوقعها الوكالة بتقرير توقعاتها السابق في حزيران / يونيو.

وفي الوقت نفسه، توقعت ستاندرد آند بورز أيضا أن يتسارع النمو في السعودية بعد ذلك إلى 3.5% ، خلال العام المقبل، وأرجعت وكالة التصنيف الأمريكية السبب في رفع توقعاتها إلى التحسن المفاجئ في نمو اقتصاد السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يواصل التعافي من أثر الجائحة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة، حيث أبدى صلابة مبهرة في مواجهة الأحداث الماضية. فرغم اضطراب أسواق الطاقة والغذاء من جراء الحرب، والتشديد النقدي غير المسبوق لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته على مدار عقود، تباطأت مسيرة النشاط الاقتصادي لكنها ظلت مستمرة دون توقف. ومع ذلك، يظل النمو بطيئا وغير متوازن، مع تزايد التباعد بين مساراته عبر البلدان.

وفي الوقت الحالي، يمضي الاقتصاد العالمي بخطى واهنة لا مسرعة.

ويتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من 3,5% في عام 2022 إلى 3% خلال العام الجاري و2,9% في العام القادم، مما يعكس تراجعا قدره 0,1 نقطة مئوية في توقعات عام 2024 مقارنة بشهر يوليو. ولا تزال هذه التوقعات أقل كثيرا مقارنة بالمتوسط التاريخي.

ويواصل التضخم الكلي تراجعه من 9,2% في عام 2022 على أساس سنوي مقارن، ليصل إلى 5,9% في العام الجاري و4,8% في عام 2024. ومن المتوقع أيضا تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، وإن كان بوتيرة أكثر تدرجا، ليصل إلى 4,5% في العام القادم. وُيرجَح ألا تتمكن معظم البلدان من إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة حتى عام 2025.

ونتيجة لذلك، أصبحت التوقعات أكثر اتساقاً مع سيناريو “الهبوط الهادئ” الذي يفترض تخفيض التضخم دون حدوث هبوط كبير في مستويات النشاط الاقتصادي، وخاصة في الولايات المتحدة حيث تشير توقعات الصندوق حاليا إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة من 3,6% إلى 3,9% بحلول عام 2025.

غير أن بعض أوجه التباعد المهمة قد بدأت في الظهور، ليسجل النشاط الاقتصادي في بعض المناطق تراجعا كبيرا عن توقعات ما قبل الجائحة. ويبدو التباطؤ أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المناظرة. وفي مجموعة الاقتصادات المتقدمة، تم رفع توقعات النمو للولايات المتحدة، في ظل صلابة الاستهلاك والاستثمار، بينما تم تخفيض توقعات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. كذلك أثبتت العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة صلابتها على غير المتوقع، ما عدا الصين التي تمثل استثناء ملحوظا بسبب ما تواجهه من تيارات معاكسة متزايدة نتيجة أزمتها العقارية وتراجع مستويات الثقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4,1% في عام 2022 إلى 4,0% في عامي 2023 و 2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.