صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات لتقديم دعم للغذاء والطاقة

في مقابلة مع بي بي سي ، أعربت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، عن قلقها من أنه بدون الدعم الحكومي الصحيح ، يمكن أن تتكرر الاحتجاجات التي شوهدت في سريلانكا في بلدان أخرى ودعت جورجيفا الحكومات للاستجابة لضيق الأحوال الاقتصادية.

وقالت مسؤولة صندوق النقد الدولي إن الحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى دعم تكلفة الغذاء والطاقة ، “بطريقة دقيقة لمستحقيها ، ويفضل أن يكون ذلك من خلال تقديم الدعم المباشر للناس” ، حيث تلوح مخاوف الركود العالمي في الأفق.

وأكدت كريستالينا جورجيفا مجددًا أن الطبقات الفقيرة في المجتمع تكافح بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ، فيما لا يعد ما تقدمه تقدم العديد من الحكومات من المساعدة عبر برامج حاليا، كافيًا. وفي مقابلة مع بي بي سي ، أعربت جورجيفا عن قلقها من أنه بدون دعم الحكومة الصحيح يمكن أن تتكرر الاحتجاجات التي شوهدت في سريلانكا في بلدان أخرى.

ولفتت إلى أنه خلال أزمة تكلفة المعيشة الحالية هناك أولويتان ، الأولى للفقراء المدقعين وشرائح المجتمع التي تكافح الآن مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ؛ والثانية هي دعم تلك الشركات التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا ، بحسب رئيس صندوق النقد الدولي.

تأتي دعوة جورجيفا لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومات للتخفيف من تأثير التضخم المصحوب بركود اقتصادي عالمي – مزيج من التضخم المتصاعد والركود – في أعقاب التحذير الرهيب من البنك الدولي بأن الحرب في أوكرانيا من المقرر أن تسبب “أكبر صدمة سلعية” منذ السبعينيات.

في توقعات قاتمة ، قال البنك الدولي إن الاضطراب الناجم عن الصراع سيسهم في ارتفاع أسعار السلع التي تتراوح من الغاز الطبيعي إلى القمح والقطن ، مما يؤدي إلى آثار اقتصادية وإنسانية كبيرة للغاية. بالفعل ، تشعر الأسر في جميع أنحاء العالم بأزمة تكلفة المعيشة.

السيناريو الحالي يمثل تحديًا حيث وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية ، كما ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، وفقًا لرئيس صندوق النقد الدولي. وأعربت عن مخاوفها من ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومات المثقلة بالديون منذ جائحة كوفيد -19. حذرت جورجيفا من أن الحكومات يجب أن تكون “حذرة للغاية” بشأن مقدار الأموال التي أنفقتها وما أنفقته عليه.

هناك صدمة مزدوجة بسبب جائحة الفيروس التاجي. تعتبر كل من روسيا وأوكرانيا من أهم المحاصيل ومصدري المواد الهيدروكربونية في العالم ، وقد تسببت الحرب في ندرة السلع الأساسية.

يُخشى أن يصل معدل التضخم السنوي في عام 2022 إلى أعلى نقطة له منذ عقود في العديد من البلدان – يقدر بنحو 9 في المائة في المملكة المتحدة و 8.3 في المائة في الولايات المتحدة و 7.4 في المائة في منطقة اليورو ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.