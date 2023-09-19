صندوق النقد الدولي سيمنح المغرب قرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، الاثنين، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضاً بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء “ماب”.

وأوضحت جيورجييفا، في حديث للوكالة، أن “صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار” موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي.

وقالت في هذا الصدد إن التغيرات المناخية تعد من بين التحديات التي يواجهها العالم اليوم، والتي “تأثر علينا بشكل ملموس”، وأشارت إلى أن هذه الإشكالية ستشكل إحدى المحاور الثلاث التي سيركز عليها صندوق النقد الدولي خلال مشاركته في قمة أهداف التنمية المستدامة التي تنعقد على هامش النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفتت جورجييفا إلى أن الديون “سجلت ارتفاعا بشكل مهول وتشكل عبئا يثقل كاهل البلدان ذات الدخل المنخفض”، وأبرزت أهمية الإدماج الرقمي من أجل دعم النمو والازدهار في العالم، مشددة على أهمية التعاون والشراكة كسبيل لتجاوز التحديات الراهنة.

وقالت “سنركز أيضا على الوسائل التي تمكن المؤسسات الدولية من العمل المشترك بشكل أكثر نجاعة”.