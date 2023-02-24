سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجيا

صندوق النقد الدولي يوجه ضربة للعملات المشفرة باعتراض اعتبارها عملة قانونية

يعترض صندوق النقد الدولي على اعتبار العملات المشفرة أداة قانونية مثل النقود، وأصدر خطة عمل مطالبا فيها الدول بعدم منح العملات المشفرة مثل بيتكوين صفة قانونية .

وجه صندوق النقد الدولي ضربة للعملات المشفرة باعتراضه على اعتبارها أداة قانونية مثل النقود، وأصدر خطة عمل مطالبا فيها الدول بعدم منح العملات المشفرة مثل بيتكوين صفة قانونية . وحدد صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء خطة عمل من 9 محاور لسبل التعامل مع العملات المشفرة -الكريبتو.

سامر باطر by سامر باطر

وجه صندوق النقد الدولي ضربة للعملات المشفرة باعتراضه على اعتبارها أداة قانونية مثل النقود، وأصدر خطة عمل مطالبا فيها الدول بعدم منح العملات المشفرة مثل بيتكوين صفة قانونية . وحدد صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء خطة عمل من 9 محاور لسبل التعامل مع العملات المشفرة –الكريبتو.

تحدد الورقة إطارًا من تسعة عناصر يمكن أن تساعد الأعضاء على تطوير استجابة شاملة ومتسقة ومنسقة في سياساتها النقدية.

العناصر التسعة هي:

1. حماية السيادة النقدية والاستقرار النقدي من خلال تعزيز أطر السياسة النقدية وعدم منح الأصول المشفرة صفة عملة رسمية أو وضع أداة قانونية.

2. الحماية من التقلبات المفرطة في تدفق رأس المال والحفاظ على فعالية تدابير إدارة تدفق رأس المال.

3. تحليل المخاطر المالية والكشف عنها واعتماد معالجة ضريبية لا لبس فيها للأصول المشفرة.

4. إنشاء أسس تقييم قانونية للأصول التشفير ومعالجة المخاطر القانونية.

5. تطوير وتطبيق المتطلبات الاحترازية والإشراف على جميع الجهات الفاعلة في سوق التشفير وأنشطتها.

6. إنشاء إطار مراقبة مشترك عبر الوكالات والسلطات المحلية المختلفة.

7. وضع ترتيبات تعاونية دولية لتعزيز الإشراف وإنفاذ لوائح الأصول المشفرة.

8. مراقبة تأثير الأصول المشفرة على استقرار النظام النقدي الدولي.

9. تعزيز التعاون العالمي لتطوير البنى التحتية الرقمية والحلول البديلة للمدفوعات والتمويل عبر الحدود.

ويرى صندوق النقد الدولي أنه من خلال اعتماد عناصر الإطار تلك ، يمكن لصانعي السياسات التخفيف من المخاطر التي تمثلها الأصول المشفرة مع تسخير الفوائد المحتملة للابتكار التكنولوجي المرتبط به.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...