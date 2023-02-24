وجه صندوق النقد الدولي ضربة للعملات المشفرة باعتراضه على اعتبارها أداة قانونية مثل النقود، وأصدر خطة عمل مطالبا فيها الدول بعدم منح العملات المشفرة مثل بيتكوين صفة قانونية . وحدد صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء خطة عمل من 9 محاور لسبل التعامل مع العملات المشفرة –الكريبتو.

تحدد الورقة إطارًا من تسعة عناصر يمكن أن تساعد الأعضاء على تطوير استجابة شاملة ومتسقة ومنسقة في سياساتها النقدية.

العناصر التسعة هي:

1. حماية السيادة النقدية والاستقرار النقدي من خلال تعزيز أطر السياسة النقدية وعدم منح الأصول المشفرة صفة عملة رسمية أو وضع أداة قانونية.

2. الحماية من التقلبات المفرطة في تدفق رأس المال والحفاظ على فعالية تدابير إدارة تدفق رأس المال.

3. تحليل المخاطر المالية والكشف عنها واعتماد معالجة ضريبية لا لبس فيها للأصول المشفرة.

4. إنشاء أسس تقييم قانونية للأصول التشفير ومعالجة المخاطر القانونية.

5. تطوير وتطبيق المتطلبات الاحترازية والإشراف على جميع الجهات الفاعلة في سوق التشفير وأنشطتها.

6. إنشاء إطار مراقبة مشترك عبر الوكالات والسلطات المحلية المختلفة.

7. وضع ترتيبات تعاونية دولية لتعزيز الإشراف وإنفاذ لوائح الأصول المشفرة.

8. مراقبة تأثير الأصول المشفرة على استقرار النظام النقدي الدولي.

9. تعزيز التعاون العالمي لتطوير البنى التحتية الرقمية والحلول البديلة للمدفوعات والتمويل عبر الحدود.

ويرى صندوق النقد الدولي أنه من خلال اعتماد عناصر الإطار تلك ، يمكن لصانعي السياسات التخفيف من المخاطر التي تمثلها الأصول المشفرة مع تسخير الفوائد المحتملة للابتكار التكنولوجي المرتبط به.