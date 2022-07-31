صندوق النفقة السعودي يصرف 40 مليون ريال لأكثر من 9200 مستفيد

كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

وبلغت قيمة المبالغ المسلَّمة للمستفيدين خلال العام الجاري نحو 14 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الموسمية المصروفة أكثر من 760 ألف ريال خلال 2022.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة في مناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وسعياً من الصندوق إلى تحقيق التكامل مع المرافق العدلية، أقام الصندوق ورش عمل عدة بهدف التعريف بخدمات الصندوق، وأهدافه، ومتطلبات صرف النفقة، وبحث آليات التعاون ضمن الجهات التابعة للمنظومة العدلية.

ويسعى الصندوق إلى تعزيز التواصل الخارجي مع الجهات ذات العلاقة من خلال توقيع اتفاقية بين صندوق النفقة وجمعية بُنيان للخدمات الاجتماعية؛ بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين.

يذكر أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونياً.