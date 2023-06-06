أعلنت شركة أزيموت مصر، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق الاكتتاب الأولي لصندوق az-Gold الذي تديره، بحجم تغطية تخطى 15 مرة، جمع فيها الصندوق 152.8 مليون جنيه.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن الصندوق بدأ الاكتتاب الأولي يوم 21 مايو/أيار الماضي، بهدف جمع 10 مليون جنيه من خلال مليون وثيقة، وبسعر 10 جنيه مصري للوثيقة.

وقالت أزيموت في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد مستثمري الصندوق تخطى سبعة آلاف مستثمر في الاكتتاب الأولي دون توضيح فئة المستثمرين سواءً أفراد أو مؤسسات.

وaz-Gold هو كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق، وسيتم توجيه حصيلة الاكتتاب لشراء الذهب، وتحقق تلك الصناديق عائد وفقاً لحركة أسعار الذهب. ويمكن أن يتم استرداد الاستثمار على شكل ذهب أو نقود.