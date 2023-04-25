أكد صندوق التنمية العقارية السعودي، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تأجيل موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين من برنامج “سكني” الخاص بشهر أبريل/نيسان 2023 بسبب مصادفته مع يوم إجازة رسمية.

وقال حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لصندوق التنمية العقارية عبر موقع تويتر رداً على سؤال حول موعد الإيداع “بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية، سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم (غد) الثلاثاء الموافق 25 أبريل (نيسان) وإلى يومين عمل كحد أقصى”.

عزيزي المستفيد



بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية , سيتم إيداع الدعم بإذن الله يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل وإلى يومين عمل كحد أقصى .



سعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@RedfKsaCC) April 24, 2023

برنامج سكني

هو برنامج تمويل #سكني مدعوم الأرباح يقدمه صندوق التنمية العقارية التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار).

ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

ويقدم الصندوق مبلغ دعماً شهرياً يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35 بالمئة كحد أدنى و100 بالمئة كحد أعلى.

ويُحوّل المبلغ إلى حساب المستفيد مباشرة بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.