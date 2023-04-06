صندوق البحر الأحمر يدعم صنّاع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة

أطلق صندوق البحر الأحمر التابع لمهرجان البحر السينمائي، الجولة الثانية من دورته الثالثة، المعنيّة بدعم المشاريع في مرحلة التطوير، داعيًا صنّاع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة للتقديم، بدءاً من اليوم حتى 30 نيسان / أبريل الجاري.

ويهدف الصندوق إلى دعم الرؤى الإبداعية من خلال تقديم الدعم المالي للمشاريع الجريئة والمبتكرة في فئات الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، ابتداءً من المراحل الأولى لصياغة الفكرة وتطويرها واستكشاف آفاقها وصولاً إلى تطوير النصّ السينمائي وتحضيره لمرحلة الإنتاج، مؤكدًا التزامه بتمكين صانعي الأفلام وتجسيد قصصهم إلى أعمال سينمائية على الشاشة الفضية.

وأوضح مدير صندوق البحر الأحمر عماد إسكندر، أن بدء الجولة الثانية في مرحلة الدعم ستوفر منصة لصانعي الأفلام الناشئين والمخضرمين على حدٍّ سواء، لتطوير وإنتاج أفلام عالية الجودة، وتعكس طيفًا متنوّعًا من الثقافة والتاريخ ، إلى جانب تعزيز إزدهار قطاع صناعة الأفلام، وتعزيز التعاون الدولي، وتقديم المواهب وإبداعات صناع الأفلام المحليين للعالم أجمع.

يشار إلى أن صندوق البحر الأحمر منذ إطلاقه ، بادر بتمويل 60 مشروعًا في مرحلة التطوير، بما في ذلك 37 مشروعًا جرى تمويلها خلال عام 2021، و23 مشروعًا خلال عام 2022، مع اهتمام كبير بدعم الأصوات ووجهات النظر المتنوعة من جميع أنحاء العالم، والتركيز على صناع الأفلام السعوديين والعرب والأفارقة عبر مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك الفئات الروائية والوثائقية الطويلة، وأفلام التحريك، والمسلسلات، والأفلام القصيرة، وأعمال الواقع الافتراضي.

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