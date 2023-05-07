يعتزم صندوق الاستثمارات العامة -صندوق الثروة السيادية السعودي- الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم إصدارها في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) السعودية وذلك من خلال مذكرة تفاهم غير ملزمة وقعها الطرفان.

وذكر موقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أن شركة مبكو، التي تأسست في العام 2000، هي إحدى أكبر شركات صناعة الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعمل في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي (وهو الورق المستخدم في تصنيع الأنابيب الكرتونية)، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقالت شركة مبكو، في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية (تداول) اليوم الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة سيكتتب في أسهم تمثل حصة أقلية كبيرة في مبكو بسعر 31.50 ريال (8.4 دولار) للسهم الواحد.

وارتفع سهم مبكو في تداولات الأحد بنحو 3.54 بالمئة ليبلغ 33.6 ريال للسهم، حتى الساعة 11.15 صباحًا بتوقيت دبي، بحسب بيانات التداول على موقع البورصة السعودية.

ويشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة مبكو وصندوق الاستثمارات العامة لاتفاقية الاكتتاب، إذ تنتهي مذكرة التفاهم بحلول 31 يوليو/تموز المقبل، كما يشترط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة بما فيها موافقة هيئة السوق المالية وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو، وفق بيان الشركة.

ولم تذكر الشركة مزيد من التفاصيل حول عدد الأسهم الجديدة المتوقع إصدارها، فيما يبلغ عدد الأسهم المُصدرة لمبكو نحو 66.667 مليون سهم، بحسب ملف الشركة على بورصة تداول.

وسجلت مبكو صافي أرباح خلال العام 2022 بلغ نحو 270.7 مليون ريال بنمو سنوي بنحو 22.6 بالمئة بفعل نمو مبيعاتها بنحو 12.3 بالمئة لتقارب الـ 1.19 مليار ريال، بحسب القوائم المالية للشركة.