“صندوق الاستثمارات العامة” يؤسس تسارع لاستثمارات التنقل في السعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع لاستثمارات التنقل”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.

وستقود الشركة استثمارات استراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة. وستساهم بدعم جهود المملكة لتصبح رائدة عالميا في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال تعزيز القدرات المحلية.

وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع “فوكسكون”، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، ومقرها في أمريكا، والتي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155 ألف سيارة سنويا.

وعين مايكل مولر رئيسا تنفيذيا لشركة “تسارُع لاستثمارات التنقل”، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاما في صناعة السيارات، حيث شغل سابقا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشه ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا.

وستطلق “تسارع لاستثمارات التنقل” استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع “مجموعة الزامل العقارية” و”أبناء عبدالله إبراهيم الخريف” و”مشاريع دار الهمة المحدودة”، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.

وقال عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارع لاستثمارات التنقل “تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الاستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة.