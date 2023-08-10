مويضي المطيري by مويضي المطيري

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صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركة لإدارة المرافق

الأسهام في خفض التكاليف وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH”، والمتخصصة بتقديم خدمات متكاملة في مجالات إدارة المرافق، وإدارة الطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق.

وتهدف الشركة إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً، وذلك من خلال التركيز على إدارة المرافق بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة.

كما ستعمل الشركة على تقديم خدمات استشارية من خلال استخدام أحدث التقنيات المتبعة في القطاع، كتطوير منصة رقمية موحدة لجمع البيانات الخاصة بالمرافق والعمل على الاستفادة منها.

و وفقا لتقرير “العربية نت” فأن الشركة ستقدم خدماتها المتنوعة والمتخصصة لإدارة المرافق لقطاعات استراتيجية وتنموية في الاقتصاد المحلي، مثل المؤسسات الصحية والمرافق الصناعية، والوجهات الترفيهية، ومرافق الطيران، والمؤسسات التعليمية، إضافةً إلى المجمعات التجارية، ومكاتب الأعمال، والأحياء السكنية وغيرها.

ويأتي تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق “FMTECH” تماشياً مع استراتيجية الصندوق لإطلاق وتمكين القطاعات الواعدة، بهدف دعم التنوع الاقتصادي، وإيجاد حلول مستدامة، والعمل على توطين التقنيات ونقل المعرفة في المملكة.

ومنذ عام 2017، قام الصندوق بتأسيس العديد من الشركات في 13 قطاع استراتيجي محلي، من ضمنها الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، التي تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) التي تهدف إلى إدارة استثمارات الصندوق في قطاع إعادة التدوير في المملكة.

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