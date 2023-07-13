السعودية، تعاون بين صندوق الاستثمارات العامة و “إنجي” لتطوير الهيدروجين الاخضر

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم مع شركة إنجي، لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث في فرص تسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من فريدريك كلو، المدير العام في شركة “إنجي”، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، ويزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، واستكشاف فرص التطوير لمشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وبهذه المناسبة، صرّح فريديريك كلو، المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة “إنجي”، “تعزز مذكرة التفاهم بين إنجي وصندوق الاستثمارات العامة فرص الشراكة الاستراتيجية في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمملكة “

وأضاف، “يسعدنا في شركة إنجي المساهمة في دفع مسيرة التحول لقطاع الطاقة في المملكة، والمساهمة في تمكينها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وسوف تسهم شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة في وضع أسس راسخة لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم”.