سامر باطر by سامر باطر

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صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على “الأربعة الكبار” في الدوري السعودي

سامر باطر by سامر باطر

أعلن أمس في السعودية أنه سيتم نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات.

أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، يوم الاثنين، نقل ملكية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وستكون ملكية الصندوق في كل نادي بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.

وتتطلع خطط رياضة كرة القدم في المملكة لأن تكون ضمن الأقوى والأعلى تنافسية عالمياً وجعل الدوري السعودي في قائمة أقوى 10 في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، بحسب ما أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضة السعودية أمس.

ولي العهد السعودي يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...