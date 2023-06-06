صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على “الأربعة الكبار” في الدوري السعودي

أعلن أمس في السعودية أنه سيتم نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة وتحويلها إلى شركات.

أعلن وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي، يوم الاثنين، نقل ملكية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

وستكون ملكية الصندوق في كل نادي بنسبة 75%، وستكون كل مؤسسة رياضية غير ربحية -لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي.

بث مباشر عبر ⁧#الإخبارية⁩ | مؤتمر وزارة الرياضة والذي سيتم فيه الكشف عن تفاصيل مشروع ⁧#تخصيص_الأندية_الرياضية⁩ https://t.co/7x9LxuSX6h — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 5, 2023

وتتطلع خطط رياضة كرة القدم في المملكة لأن تكون ضمن الأقوى والأعلى تنافسية عالمياً وجعل الدوري السعودي في قائمة أقوى 10 في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال، بحسب ما أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضة السعودية أمس.