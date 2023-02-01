صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية لانشاء مزارع عمودية داخلية في السعودية والمنطقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع اتفاقية مع “إيروفارمز” الأمريكية، لتأسيس شركة مقرها الرياض لإنشاء مزارع عمودية داخلية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسعى الاتفاقية للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، عبر تبني تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95 في المائة مقارنة بطرق الزراعة التقليدية، وبما يضمن وفرة الإنتاج في المحاصيل الزراعية.

ومن المتوقع أن تسهم الشراكة في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار السنة، من خلال استخدام تقنية الزراعة الذكية الخاصة بـشركة “إيروفارمز”. حيث تستهدف الشركة إنشاء وتشغيل العديد من المزارع في المنطقة خلال الأعوام القليلة القادمة، ومن المتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة 1.1 مليون كلجم من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتماشى الاتفاقية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على تطوير وتمكين القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب توطين التقنيات الزراعية الجديدة وتطوير الصناعات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي وذلك بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة وتعزيز مكانة المملكة في مجال الزراعة العمودية بالمنطقة.

وصرح ماجد العساف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة “سنعمل من خلال الاتفاقية مع “إيروفارمز” على إنشاء مزارع عمودية ذات طاقة إنتاجية عالية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نهدف من خلالها إلى المساهمة في زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، والتي سيتم إنتاجها بطرق مستدامة وفق أحدث التقنيات.

وأضاف “يهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يسهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص”.

ومن جهته، علق ديفيد روزنبيرغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيروفارمز”: ” تكمن مهمتنا في زراعة أفضل المحاصيل الزراعية، حيث قمنا بتأسيس “إيروفارمز” للمساعدة في إيجاد حلول لأكبر التحديات الزراعية في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون للغاية للشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء أول مزرعة عمودية في المملكة، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة، ونعتقد أننا سنتمكن معا من بناء مزارع عمودية داخلية ذكية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.