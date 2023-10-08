صندوق الاستثمارات العامة يكتتب في أسهم السعودية لإعادة التأمين

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع #صندوق_الاستثمارات_العامة والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة “إعادة” عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.

وتنتهي مذكرة التفاهم:

بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتم تمديدها وفقاً لموافقة خطية مسبقة من قبل كل من شركة إعادة والصندوق) ، أو

عند إبرام اتفاقية اكتتاب ملزمة قانوناً (“اتفاقية الاكتتاب”) بين كل من شركة إعادة والصندوق، أو

وفقاً للموافقة الخطية المسبقة من قبل شركة إعادة والصندوق على إنهاء مذكرة التفاهم، أو

بعد خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ قيام الصندوق بإخطار شركة إعادة كتابياً برغبته في وقف المفاوضات وعدم متابعة الصفقة المقترحة (أيهما أسبق).

وتم تعيين شركة الراجحي المالية كمستشار لشركة “إعادة” وشركة جي آي بي كابيتال كمستشار لصندوق الاستثمارات العامة.

وسيكتتب الصندوق بأسهم نقدية جديدة تمثل حصة أقلية كبيرة في شركة إعادة، سيتم إصدارها عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين وذلك بسعر 16 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.

يشترط لتنفيذ الصفقة المقترحة إبرام شركة إعادة والصندوق لاتفاقية الاكتتاب.

التوقيع على اتفاقية الاكتتاب مشروط بالحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة من قبل الصندوق.

ان الصفقة المقترحة مشروطة بعدم وجود أي تغيير في منصب الرئيس التنفيذي أو أي منصب آخر في الإدارة التنفيذية لشركة إعادة.

سوف تشمل شروط وأحكام اتفاقية الاكتتاب الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة السوق المالية وموافقة البنك المركزي السعودي، وكذلك على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إعادة.