صندوق الاستثمارات العامة يزيد حصته في مبكو إلى 23%

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو) أن ملكية صندوق الاستثمارات العامة في رأس مال الشركة ستصبح 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار أسهم جديدة.

وذكرت شركة الشرق الأوسط لصناعة الورق في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم أنه بالإشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 17/10/1444هـ (الموافق 07/05/2023م) عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة لهدف التفاوض على اتفاقية اكتتاب التي سيقوم الصندوق بموجبها بالاكتتاب بأسهم جديدة سيتم إصدارها في الشركة، تعلن الشركة توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 13/01/1445هـ (الموافق 31/07/2023م).

وأوضحت الشركة أنه وفقاً لاتفاقية الاكتتاب، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 666,666,660 ريال سعودي إلى 866,666,650 ريال سعودي مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19,999,999 سهم عادي جديد (تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد (الأسهم الجديدة).

وأضافت أنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.50 ريال سعودي لكل سهم جديد، بحيث يمثل إجمالي مبلغ الاكتتاب 629,999,968,50 ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكتتب الصندوق في 19,999,999 سهم جديد سيتم إصدارها في الشركة، عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل في حقوق الأولوية للمساهمين الحاليين، والتي ستمثل 23.08% من رأس مال الشركة (بعد زيادة رأس المال) بسعر 31.50 ريال سعودي للسهم الواحد، وبإجمالي مبلغ 629,999,968.50 ريال سعودي، موضحة أن الزيادة في رأس المال ستخضع للحصول على

موافقات هيئة السوق المالية وتداول السعودية،

موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة،

الموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وأوضحت أنه عند إتمام زيادة رأس مال الشركة، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين عضوين في اللجنة التنفيذية للشركة وعضوين في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق، لافتة إلى أنه ستخضع زيادة رأس مال الشركة للحصول على جميع الموافقات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وأشارت إلى أن المستشار المالي لشركة مبكو هو شركة الأهلي المالية، في حين أن المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة هو شركة جي آي بي كابيتال.