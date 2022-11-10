فادي طنّوس by فادي طنّوس

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضخ 80 مليون دولار في نيوكاسل لتمويل انتقالات لاعبين جدد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نيوكاسل

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين يعتزمون ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني (80.6 مليون دولار) في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لضم المزيد من النجوم في انتقالات تعزز أداء النادي.

  • استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل في تشرين الأول/أكتوبر 2021
  • سيصل إجمالي المبلغ المستثمر في النادي إلى 450 مليون جنيه إسترليني
  • يعد نيوكاسل أخر الفرق الأوروبية المموّلة من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط
  • أبرز الأندية الممولة عربياً هي: باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي
  • يحتل نيوكاسل حالياً المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
  • يبلغ متوسط عدد جماهير نيوكاسل على ملعبه “سانت جيمس بارك” حوالي 50 ألف مشجع

قال الرئيس التنفيذي لـ”نيوكاسل”، دارين إيلز في بيان:

“نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء ناد يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية”.

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