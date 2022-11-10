صندوق الاستثمارات العامة السعودي يضخ 80 مليون دولار في نيوكاسل لتمويل انتقالات لاعبين جدد

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومستثمرين آخرين يعتزمون ضخ 70.4 مليون جنيه إسترليني (80.6 مليون دولار) في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لضم المزيد من النجوم في انتقالات تعزز أداء النادي.

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل في تشرين الأول/أكتوبر 2021

سيصل إجمالي المبلغ المستثمر في النادي إلى 450 مليون جنيه إسترليني

يعد نيوكاسل أخر الفرق الأوروبية المموّلة من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط

أبرز الأندية الممولة عربياً هي: باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي

يحتل نيوكاسل حالياً المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يبلغ متوسط عدد جماهير نيوكاسل على ملعبه “سانت جيمس بارك” حوالي 50 ألف مشجع

قال الرئيس التنفيذي لـ”نيوكاسل”، دارين إيلز في بيان:

“نحن في بداية خطة طويلة الأجل تهدف إلى بناء ناد يمكنه المنافسة باستمرار على أعلى مستويات كرة القدم الإنجليزية والأوروبية”.