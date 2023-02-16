صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر 265 مليون دولار في شركة ألعاب صينية

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، قام بضخ استثمار بقيمة 265 مليون دولار عبر مجموعة “ساڤي” في شركة “في إس بي أو” الصينية المتخصصة في مجال الرياضات الإلكترونية.

وستجعل الصفقة التي تعد أكبر استثمار مباشر في قطاع الألعاب الإلكترونية، وفق تقدير الشركة الصينية، “ساڤي” أكبر مستثمر في شركة “في إس بي أو”.

سيساعد الاستثمار طويل الأجل لشركة “ساڤي” في “في إس بي أو” على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها العالمية، وتسريع نمو الرياضات الإلكترونية للأجهزة المحمولة مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية.

وستستخدم “في اس بي أو” هذا التمويل أيضاً للاستثمار في تقنية جديدة رائدة لتعزيز تجربة المشجعين. ومن المتوقَّع إغلاق الصفقة في الأشهر المقبلة.

وأطلق الصندوق السيادي السعودي مجموعة “ساڤي”، في كانون الثاني / يناير 2022، وفي أيلول / سبتمبر الماضي أُعلن عن تخصيص الشركة 142 مليار ريال (38 مليار دولار) لضخها في قطاع الألعاب الإلكترونية حتى عام 2030.

وتستهدف السعودية أن يساهم قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بحلول 2030، وذلك وفقاً لاستراتيجية هذا القطاع التي أطلقها منتصف سبتمبر الحالي الأمير محمد بن سلمان التي تتضمن إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية.

وستتوزع استثمارات “ساڤي” على أربعة برامج تطال مختلف أنواع الاستثمارات وعمليات الاستحواذ كالتالي: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال للاستحواذ على واحدة من أفضل شركات نشر الألعاب وتطويرها لتصبح شريكاً استراتيجياً فعالاً، واستثمار 70 مليار ريال لشراء مجموعة من حصص الأقلية في شركات رئيسية تدعم خطط المجموعة في قطاع الرياضات الإلكترونية وتطوير الألعاب، وضخ 20 مليار ريال للمشاركة في الشركات العريقة في القطاع والتي تتماشى خططها مع استراتيجية المجموعة. ويتضمن البرنامج الرباعي ضخ المجموعة لملياري ريال في استثمارات متنوعة ضمن شركات مبتكرة ناشئة بهدف تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية.